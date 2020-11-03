Если бы американского президента выбирали россияне, вопроса о том, кто победит на предстоящих выборах, не возникло бы. По данным сентябрьского опроса Левады-центра, втрое больше россиян симпатизируют сейчас Дональду Трампу (39% из тех, кто следит за американскими выборами), чем Джо Байдену (13%).

Глобальный опрос в 37 странах, проведенный в 2017 году исследовательским центром Pew Research Center, показал, что только в двух странах тогда относились к Трампу лучше, чем к его предшественнику Обаме: в России и в Израиле. Резко негативно оценили Трампа по итогам первого года его президентства в Канаде, Великобритании, Австралии, Южной Корее, где более 80% опрошенных продемонстрировали позитивное отношение к Обаме, и менее 20% - к Трампу, пишет Игорь Яковенко для detaly.co.il.

Четыре года назад российский телевизор превратился в рупор предвыборной агитации за Трампа и в сливной бачок для компромата против Клинтон. В итоге в ноябре 2016 года "за Трампа" были 60% россиян, и только 5% выбрали бы Клинтон. Глава пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян в ноябре 2016 года заявила, что в честь победы Трампа намерена ездить на машине с американским флагом. Лидер ЛДПР устроил по этому случаю банкет с шампанским, выразил уверенность, что при Трампе "США меньше будут вмешиваться в чужие дела" и произнес тост "за новую внутреннюю и внешнюю политику США и улучшение отношений с Россией". Но после 4 лет президентства Трампа у обитателей Кремля и его окрестностей несколько поубавилось надежд на то, что он поддержит Путина в его авантюрах. При Трампе усилилась санкционная политика, проводимая Обамой: за четыре года было принято 46 американских законодательных актов по введению новых санкций. А голубую мечту Путина – идею провести "Ялту-2" в виде саммита пяти ядерных держав, входящих в Совет Безопасности ООН, на котором быстренько попилить планету на сферы влияния - Трамп просто проигнорировал.

Но, несмотря на это, Кремль по-прежнему считает Трампа российским активом в американской политике. Убежденность российского начальства, что "Трамп наш", содержит примерно равные доли иллюзий и реальности. Путин в телеинтервью 7 октября 2020 года заявил, что "намерения Трампа не реализованы", но в оправдание "друга Дональда" сообщил, что это связано с вашингтонским двухпартийным консенсусом и с инертностью администрации. То есть, в представлении Путина и его окружения, только то, что Трамп не смог полностью осушить "вашингтонское болото", не позволяет ему признать оккупацию Крыма и поделить мир на сферы влияния, оставив за Россией постсоветское пространство и всю территорию "русского мира".

Выгоды, которые Кремль извлек из президентства Трампа, стоит разделить на символические и реальные. Символической выгодой можно считать то, что президент самой могущественной страны мира публично демонстрирует явную симпатию к Путину, разделяет вместе с Путиным и его информационной обслугой презрение к демократии и всей этой болтовне о правах человека. Это пробивает брешь в едином строю Запада в его противостоянии Путину, стремящемуся вернуть в обиход нормы позапрошлых веков, когда миром правили империи с их правом сильного.

Реальные выгоды Кремль смог приобрести благодаря некоторому отходу США от роли "мирового шерифа" в период президентства Трампа. Возникший в результате этого отхода вакуум и хаос дал Путину шанс глубже залезть на Ближний Восток, в Африку, на Балканы и в другие регионы.

Израиль имеет намного больше реальных оснований считать себя бенефициаром победы Трампа в 2016 году, чем путинская Россия. Решение Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим де-факто означало признание этого города столицей Израиля, что гарантирует действующему президенту голоса евангельских христиан и части американских евреев. Нормализация при посредничестве Трампа отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, а также недавний анонс нормализации с еще пятью арабскими странами, среди которых, по данным Fox News - Марокко, Оман и Судан, выглядит вполне увесистым основанием для политиков и граждан Израиля считать, что президентство Трампа – это "хорошо для Израиля, а значит и для евреев".

То, что Трамп - это хорошо для Путина и его режима – факт несомненный. Как и то, что отход США при Трампе от роли главного защитника прав человека в мире, это большой подарок всем диктатурам планеты. Вопрос о том, хорош ли Трамп для Израиля и для евреев, несколько сложнее. Во-первых, потому, что это не один, а как минимум два вопроса.

Большинство американских евреев намерены голосовать против Трампа. Как и большинство американцев с высшим образованием и выпускников американских вузов, для которых победа Трампа в 2016 году стала трагедией, а понятие Tramp Anxiety Disorder ("тревожное расстройство Трампа") превратилось в устойчивый термин, используемый американскими врачами. И сегодня, по данным Американской психологической ассоциации, около 70% взрослых граждан США воспринимают предстоящие выборы как значительную психологическую нагрузку.

Причина в том, что Трамп – это реальная катастрофа для Америки, а учитывая роль США для планеты - то и для всего остального мира. Я в курсе, что при нем экономика США шла в гору. В курсе, что на него буквально молятся фермеры (75% - за Трампа) и те, кто благодаря его экономической политике смог получить работу. Все так! Но это не отменяет того факта, что за четыре года президентства Трампа в США многие стали воспринимать, как норму, ложь, хамство, клевету и ксенофобию.

У нас в России это случилось на полтора десятка лет раньше, когда множество людей, среди которых было немало демократов и либералов, поддерживали Путина, полагая, что растущая экономика и рост благосостояния граждан – а при Путине в нулевые годы благосостояние реально росло – искупают тот ущерб, который нанесен демократии, правам человека и чувству собственного достоинства граждан, которое Путин оскорблял своей беспрерывной ложью.

Отдаю себе отчет в том, что Россия – не Америка. Но надежда на то, что демократические институты, опирающиеся на мощный фундамент политической культуры, сами не позволят Трампу себя разрушить, может оказаться иллюзорной. К предшественникам Трампа не возникал вопрос, уйдут ли они мирно, если проиграют выборы. К Трампу этот вопрос возник, и он затруднился на него ответить. Трамп – главный источник, генератор и поджигатель фитиля под тем глубоким социальным и расовым конфликтом, который разгорелся в США и в эпицентре которого 45-й президент Америки чувствует себя весьма комфортно.

Трампизм, помимо стирания граней между добром и злом - еще и отход от политики глобализации, благодаря которой планета 75 лет прожила без большой войны. Тактика двусторонних сделок, мастером которой Трамп себя считает, способна приносить сиюминутную выгоду, но в целом является откатом в прошлое, а точнее - в позапрошлое столетие. Вопрос, хорошо ли тогда было евреям, является риторическим. Вопрос, хорошо ли будет Израилю и евреям, если Трампа изберут еще на 4 года, является как минимум спорным.

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