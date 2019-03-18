"Кому этот Крым нужен?" "Историческая" речь Путина разозлила сеть

"Историческая" речь президента России Владимира Путина, которой он официально объявил о краже Крыма у Украины, опять вызвала волну недовольства в сети.

Ее вновь опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "После тяжелого, длительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, в порт постоянной приписки, в Россию!" – процитировал он слова Путина 5-летней давности.

Сеть отреагировала крайне агрессивно. "Кому этот Крым нужен?", "Радоваться гигантскому экономическому и внешнеполитическому ущербу могут только полнейшие идиоты", "Господи, хочу чтоб это было не наяву, а как кошмарный сон", – пишут пользователи.

Скриншот с видео

По их словам, не все крымчане так радуются, как это преподносит сейчас российская пропаганда.

"После тяжёлого, длительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, в порт постоянной приписки, в Россию!": Пять лет одному из главных событий новейшей истории pic.twitter.com/k06XePQ3xA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что проведенный Россией так называемый референдум в Крыму в марте 2014 года является "фарсом под дулами пистолетов".

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