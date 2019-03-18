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"Кому этот Крым нужен?" "Историческая" речь Путина разозлила сеть

5.1тЧитать материал на украинском

"Историческая" речь президента России Владимира Путина, которой он официально объявил о краже Крыма у Украины, опять вызвала волну недовольства в сети.

Ее вновь опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "После тяжелого, длительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, в порт постоянной приписки, в Россию!" – процитировал он слова Путина 5-летней давности.

Сеть отреагировала крайне агрессивно. "Кому этот Крым нужен?", "Радоваться гигантскому экономическому и внешнеполитическому ущербу могут только полнейшие идиоты", "Господи, хочу чтоб это было не наяву, а как кошмарный сон", – пишут пользователи.

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"Кому этот Крым нужен?" "Историческая" речь Путина разозлила сеть

Скриншот с видео

По их словам, не все крымчане так радуются, как это преподносит сейчас российская пропаганда.

"Кому этот Крым нужен?" "Историческая" речь Путина разозлила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что проведенный Россией так называемый референдум в Крыму в марте 2014 года является "фарсом под дулами пистолетов".

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры фашисты с историей не знакомы, думали захватив Куев, все будут маршировать их нацистские марши)))
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Пользователи сети ....с рагульяндии. Чего за Крым то не воевали,хиборги?
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