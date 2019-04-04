Байден шантажировал Украину: озвучены последствия международного скандала

Бывший вице-президент США Джо Байден сам признался в истории с шантажом украинской власти отказом в предоставлении $ 1 млрд кредитов, если не будет уволен тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин еще в 2017 году.

"О факте того, что предоставление одного миллиарда кредитных гарантий в начале 2016 года было обусловлено тем, что увольняется тогдашний генпрокурор, это не новость. Это было известно еще в 2017 году, и это не вызвало никакого шквала негативных эмоций, и я думаю, в американском обществе нормально к этому отнеслись. Единственное, что были разговоры о том, что дочь Шокина хотела по этому поводу судиться", – сказал в комментарии OBOZREVATEL американист Николай Белесков.

По его словам, Байден озвучил этом журналистам уже после того, как покинул пост вице-президента.

"В принципе такая философия: пока мы предоставляем средства, а Украине в целом было предоставлено 3 млрд долларов кредитной линии на 2014-2016 гг, мы имеем возможность влиять на ситуацию, если вы уже эти средства берете", – пояснил он.

Джо Байден

Если принимать во внимание те размышления, что Байден требовал уволить Шокина из-за расследования им широкомасштабной коррупционной схемы газовой фирмы Burisma Holdings, подконтрольной Байдена-младшего, то по мнению американиста – это черный пиар, который не скажется на экс-вице-президенту.

"Можно сто раз вспоминать самого Джо Байдена, но если не доказать, что он имел выгоду от этого, то это нонсенс. Это черный пиар, и он может быть далеко не таким эффективным. И я сомневаюсь, что украинская история вообще каким-то образом ударит по Байдену", – считает он.

Не видит Белесков и никаких потенциальных рисков для бывшего вице-президента США и от секс-скандалов, которые вспыхнули вокруг Байдена.

"Относительно обвинений в непристойном поведении, пока это набирает обороты, но не могу сказать, что это сейчас является большой угрозой для Бадена. Но надо смотреть на развитие событий", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобождение бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина может быть связано с делом компании Burisma. Там в совете директоров с 2015 года работает сын экс-вице-президента США Джо Байдена - Хантер.

Напомним, Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение Шокина с должности генпрокурора в марте 2016 года.

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