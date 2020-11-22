Компания Moderna назвала цену одной дозы своей вакцины от COVID-19

Стоимость вакцины от COVID-19 производства компании Moderna будет колебаться от 25 до 37 долларов. Окончательная цена будут зависеть от объема закупки.

Об этом заявил глава американской компании Стефан Бансель изданию Welt am Sonntag. По его мнению, такая стоимость препарата справедлива.

"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", – отметил Бансель.

Он уточнил, что до конца года компания планирует произвести 20 млн доз вакцины, однако в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть. При этом вакцинация препаратом Moderna, как и большинством аналогичных, предусматривает введение двух инъекций.

Также он отметил, что компания заинтересована в поставках в Европу и достижение договоренности – вопрос нескольких дней.

Отметим, эффективность вакцины, разработанной компанией Moderna, составляет более 94%. Иммунизация включает два укола с интервалом в четыре недели. Для создания прививки использовали новую технологию на основе матричной РНК. Вакцина остается стабильной при 2-8 °C в течение 30 дней. Ее можно хранить до полугода при -20 °C.

Ранее глава компании Pfizer, которая также разрабатывает вакцину от коронавируса, Альберт Бурла заявил, что она может стать бесплатной для всех жителей США. 9 ноября в Pfizer заявили о завершении третей стадии клинических испытаний вакцины. Она якобы показала эффективность в 90% случаях.

Напомним, что ранее издание The Gurdian со ссылкой на исследование Morgan Stanley и Credit Suisse писало, что будущий рынок вакцин против COVID-19 может составить более 10 миллиардов долларов (7,6 миллиарда фунтов стерлингов) годовой выручки для фармацевтических компаний, хотя некоторые производители лекарств пообещали предоставлять свои вакцины на некоммерческой основе.

Как сообщал OBOZREVATEL, две вакцины против коронавируса оказались высокоэффективными, что дает надежду на скорейшее окончание пандемии. Всего разработкой занимается четыре компании: Moderna, Pfizer и BioNTech, AstraZeneca и Оксфордский университет, Johnson & Johnson.