Компания, которую рекламировал Трамп, остановила испытания лекарства от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly остановила процесс клинических испытаний собственного метода лечения COVID-19 из-за возможных проблем с безопасностью.

Об этом сообщило CNBC. После этого известия акции компании упали примерно на 3%.

"Безопасность имеет первостепенное значение для Lilly. Нам известно, что из-за излишней осторожности независимая комиссия по мониторингу безопасности данных (DSMB) рекомендовала приостановить процесс", – сказала пресс-секретарь компании Молли Маккалли.

Препарат Eli Lilly относится к классу препаратов, известных как моноклональные антитела, которые действуют как иммунные клетки, способные, по мнению ученых, могут бороться с вирусом. Лечение было разработано с использованием образца крови одного из первых пациентов в США, выздоровевших от COVID-19. Производители AstraZeneca и Regeneron среди других компаний также работают над подобным лечением антителами.

Президент США Дональд Трамп ранее рекламировал лечение Eli Lilly и других американских компаний.

"У нас есть эти лекарства, Eli Lilly и другие, которые так хороши", – сказал Трамп, когда заболел COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Johnson & Johnson заявила, что приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса из-за необъяснимой болезни одного из добровольцев.