Комитет ООН поддержал резолюцию России о контроле над вооружениями: в чем суть

Первый Комитет ООН по вопросам разоружения и международной безопасности принял предложенную Россией резолюцию по укреплению и развитию системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями.

Ни одно государство не проголосовало "против" заключения договора, сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, резолюцию поддержали 174 страны, включая США, еще пять от голосования воздержались — это Колумбия, Грузия, Палау, Судан и Украина

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Комитет ООН поддержал резолюцию России о контроле над вооружениями

В частности, в резолюции, авторами которой выступают Россия, Китай, Сирия, Беларусь, Ангола, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Камбоджа, Куба и Никарагуа, содержится "призыв продолжать усилия по укреплению системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".

"Полное и строгое осуществление государствами-членами существующих договоров и соглашений, участниками которых они являются.., вносят вклад в улучшение отношений между государствами и укрепление существующей системы таких договоров и соглашений, а также международного мира и безопасности", — подчеркивается в тексте документа.

Помимо этого, в нем содержится просьба к генеральному секретарю ООН — продолжать предоставлять помощь, которая может потребоваться для защиты целостности договоров и соглашений по контролю над вооружениями.

Отмечается, что принятая резолюция в декабре будет обсуждаться на пленарном заседании Генассамблеи ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил, что Штаты вместе с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами намерены заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. "Мы сейчас работаем над контролем по вооружениям. Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией", — подчеркнул американский лидер.

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