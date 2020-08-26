Комиссар ЕС ушел в отставку из-за нарушения карантина в Ирландии

Комиссар Европейского Союза Фил Хоган по торговле подал в отставку после того, как посетил гольф-компанию с участием 80 человек в ирландском отеле.

Это является грубым нарушением карантинных ограничений в стране, пишет "Интерфакс-Украина".

Его поступок привел к политическому скандалу. Днем ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что глава исполнительной коллегии ЕС Урсула фон дер Ляейн изучит действия Хогана во время его поездки в Ирландию.

Комиссар принес публичные извинения. Он пояснил, что надеялся на соблюдение всех эпидемиологических норм организаторами мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, после участия в этом же мероприятии в отставку ушел министр сельского хозяйства Ирландии Дара Каллеари.

Чиновник пробыл в должности всего 37 дней.