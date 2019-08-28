"Зайдем в Донецк, Луганск и Крым!" Командир ВСУ вывел Скабееву мощной речью

На российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за яркой речи командира взвода 28 бригады Вооруженных сил Украины Виктора Егорова (Карателя).

Свою четкую патриотическую позицию защитник Украины озвучил в интервью "24 каналу". Его бурное обсуждение устроила топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева на программе "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Виктор Егоров "24 канал"

"Чтобы постоянно быть в тонусе, надо верить в победу! Рано или поздно мы точно зайдем в Донецк, Луганск и Крым. Что меня мотивирует? Признаюсь, мне нравится воевать. Спрашивают, маньяк ли я? Конечно нет! Потому что я убиваю не людей, а врагов! Это моя обязанность – защищать. Подобно тому, когда нападают на пост, человек в карауле должен применить оружие. Не потому, что он хочет убить человека, а потому что защищает", – сказал украинский воин.

Студия "60 минут" Скриншот видео

Кроме того, он пообещал, что обязательно повесит в освобожденном Донецке или Луганске флаг с вышитым трезубцем, который ему вручили волонтеры, попросив оставить в каком-то из деоккупированных городов.

Смелые слова украинца разозлили скандальную пособницу путинского режима, и она разразилась едкими возмущениями в прямом эфире.

"В продолжение разговора я просто покажу вам господина Егорова. Это тот человек, которого боится Зеленский! И это представитель той массы националистической, которая не даст завершить войну на Донбассе!" – выкрикнула в гневе Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на пропагандистском российском телевидении устроили переполох из-за поста офицера ВСУ Семена Салатенко, в котором он рассказал о своем обучении в США и о том, как применит полученные знания для борьбы с Россией.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram