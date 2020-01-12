"Лучше бы я был на борту": командир КСИР извинился за сбитый самолет МАУ

Командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами извинился за ошибку, из-за которой в Иране был сбит украинский Boeing 737.
Военный в воскресенье, 12 января, выступил на открытом заседании иранского парламента в Тегеране, передает CNN
"Мы допустили ошибку. Некоторые из наших соотечественников были убиты из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно", – сказал он.
"За всю свою жизнь я не сожалел так сильно, как сейчас. Никогда", – подчеркнул командир.
Салами также извинился перед родственниками жертв катастрофы. "Лучше бы я был на борту и сгорел вместе с ними. Да простит нас бог, а потом нас простит иранский народ и семьи погибших", – сказал военный.
Хосейн Салами
Abomus Israel
Ранее мы писали, что известно о войсках КСИР, которые сбили самолет МАУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Хасан Роухани на своей странице в Twitter написал, что Иран выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
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