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13 января • обновлено в 00:58
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"Лучше бы я был на борту": командир КСИР извинился за сбитый самолет МАУ

1.6т
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Командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами извинился за ошибку, из-за которой в Иране был сбит украинский Boeing 737.

Военный в воскресенье, 12 января, выступил на открытом заседании иранского парламента в Тегеране, передает CNN

"Мы допустили ошибку. Некоторые из наших соотечественников были убиты из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно", – сказал он.

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"За всю свою жизнь я не сожалел так сильно, как сейчас. Никогда", – подчеркнул командир.

Салами также извинился перед родственниками жертв катастрофы. "Лучше бы я был на борту и сгорел вместе с ними. Да простит нас бог, а потом нас простит иранский народ и семьи погибших", – сказал военный.

Хосейн Салами

Хосейн Салами

Abomus Israel

Ранее мы писали, что известно о войсках КСИР, которые сбили самолет МАУ.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Теги
МАУ разбился самолет
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