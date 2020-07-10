Команда из ВОЗ улетела в Китай расследовать происхождение COVID-19

Антон Малиновский Мир 21:36, 10.07.2020 Обновлено: 22:32, 10.07.2020

Передовая группа из Всемирной организации здравоохранения отправилась в Китай, чтобы заняться расследованием происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, передает Reuters. По её словам, они вылетели в Китай в пятницу, 10 июля. В команде ученых есть эксперт по здоровью животных, который должен определить, передался ли вирус человеку от животного и если да, то от какого.

"Мы знаем, что он похож на вирусы летучих мышей, но было ли в этой цепочке промежуточное звено? На этот вопрос нам еще нужно ответить", – заявила она.

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