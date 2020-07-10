Команда из ВОЗ улетела в Китай расследовать происхождение COVID-19
Передовая группа из Всемирной организации здравоохранения отправилась в Китай, чтобы заняться расследованием происхождения коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, передает Reuters. По её словам, они вылетели в Китай в пятницу, 10 июля. В команде ученых есть эксперт по здоровью животных, который должен определить, передался ли вирус человеку от животного и если да, то от какого.
"Мы знаем, что он похож на вирусы летучих мышей, но было ли в этой цепочке промежуточное звено? На этот вопрос нам еще нужно ответить", – заявила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Призыв Австралии провести независимое расследование с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 поддержали 122 страны.
Ранее ученые заявили, что источником коронавируса вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане. В результате исследований биологов стало известно, что инфекция могла попасть туда от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.
При этом команда исследователей из Австралии представила доказательства того, что коронавирус "уникально приспособлен для заражения людей". По их мнению, это дает основания предполагать, что COVID-19 мог быть создан искусственным путем.
В Институте вирусологии Уханя заявили, что у них есть три живых штамма коронавируса от летучей мыши, но ни один из них не соответствует COVID-19. Таким образом там опровергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что болезнь "намеренно просочилась" из их лаборатории.
Власти Китая поддержали идею международного научного расследования, призванного прояснить вопрос о происхождении COVID-19, однако поставили свое условие.
После Всемирная организация здравоохранения заявила, что отправит в Китай группу экспертов для поиска источника коронавируса SARS-CoV-2.