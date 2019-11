Миллионы разогнали водометами: Колумбию накрыли масштабные протесты. Фото и видео

В Колумбии около 2 миллионов человек вышли с протестом против правительства и президента Ивана Дуке Маркеса.

Мирный вначале митинг превратился в массовые столкновения, пишет в пятницу, 22 ноября, DW (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Демонстранты, среди которых профсоюзные активисты, студенты и учителя, выразили недовольство социальным неравенством, насилием против коренных народов, а также значительным масштабом коррупции.

В столице страны Боготе протестующие принялись поджигать баррикады и громить остановки общественного транспорта. Кроме того, были зафиксированы акты мародерства. Активисты попытались проникнуть в здание парламента страны. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Акции охватили и другие города. Так, мэр Кали, третьего по численности населения города Колумбии, ввел комендантский час в ночное время.

After Haiti, Ecuador and Chile, now also Colombia is fighting back against neoliberal policies.



Scenes from the strike, riots and mass protest in Bogota this week. #paranacional #21NSomosTodos pic.twitter.com/6NOB7HmqYL — redfish (@redfishstream) November 22, 2019

This pot banging - known locally as a Cacerolazo - is in protest against the government and is happening simultaneously over the sprawling city of Bogota. It has gone on for well over 25 minutes now. pic.twitter.com/plwllP5ME3 — Steven Grattan (@sjgrattan) November 22, 2019

#Breaking: Will we see another country engulfed in protests? The union workers across #Colombia are calling to go out on the streets to protest against the government, in the streets of the capital in #Bogota there are already clashes with riot police. pic.twitter.com/SDrxdDh9xC — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 21, 2019

One group of students on a Bogotá highway as Colombia’s national day of protests gets underway pic.twitter.com/WtHs7wcS6G — Dylan Baddour (@DylanBaddour) November 21, 2019

Absolutely massive.



Today in Colombia huge protests against the right-wing government and President swept across the country.



This is Bogota.pic.twitter.com/nwYbrd2Adz — Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) November 21, 2019

