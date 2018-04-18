"Кольцо вокруг мозга": россиянин рассказал о главных страхах адептов Кремля

Российский журналист Александр Тверской ярко высмеял страхи россиян, фанатично доверяющих кремлевской пропаганде.

Их мировозрение, основанное на боязни цивилизованного мира и враждебности по отношению к другим странам или людям, имеющим другие ценности, он изложил в емком посте на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пост сочувствия российскому человеку. Тяжело тебе живется, мой соотечественник. Ты окружен со всех сторон врагами, все вокруг представляет для тебя опасность и угрозу. Ты боишься геев. Ты постоянно говоришь, что тебе не важно, кто с кем спит, но постоянно говоришь о том, кто с кем спит. В подробностях обсуждаешь гомосексуальную любовь, иногда даже смотришь ее в интернете на разных сайтах, пока жена мирно спит рядом. Наверное, чтобы знать врага в лицо и быть готовым в любую минуту дать отпор. Или просто дать", — иронизирует Тверской.

Также он обратил внимание на такой сакральный страх россиян, как вторжение на их территорию солдат НАТО. В частности, он провел параллель между этим мифом и всеобщим упадком уровня жизни в Российской Федерации.

"Каждый день ты выглядываешь в окно, смотришь на свой раздолбленный двор с алкашами в его утробе и переживаешь, как бы на все это чудо не десантировались солдаты НАТО. Ты ни разу в жизни не видел ни одного солдата НАТО, но тревога не покидает тебя. Поэтому ты очень радуешься, когда вместо твоей зарплаты, твоей работы, твоих дорог, твоей жизни Россия рождает новый танк. Иначе НАТО. А НАТО — это страшно", — пишет журналист.

В своем посте он постебался и над политическими предпочтениями адептов Кремля, тонко высмеяв их невосприятие каких-либо либеральных движений, которые они обвиняют во всех бедах родной страны.

"Ты уже готов встать с колен, но тебе мешают эти либералы, они вечно что-то делают и пытаются помешать. Ты не знаешь, что они делают конкретно, но встать с колен не получается именно из-за них. Это аксиома, так сказали по телевизору", — подчеркивается в посте.

Еще один скрепный страх россиян, по мнению Тверского — это украинский Майдан, который поклонники президента России Владимира Путина ассоциируют с фашизмом.

"Ты боишься Майдана. Потому что после Майдана придут фашисты. Последнего фашиста видел твой дед, но тебя это не смущает. Ты тоже их видел. По телевизору в Украине. Майдан — это потеря стабильности. А ты стабильно нищ, стабильно жалок, стабильно немощен, стабильно убог. Твоя жизнь — это сплошная стабильность. Такую жизнь-сокровище терять нельзя", — смеется он.

Последнее, на что обращает внимание журналист, — это дикий антисемитизм россиян, который преследует их почти всю их историю.

"Кольцо сжимается, держи оборону, товарищ! Боюсь, что кольцо это — вокруг твоего мозга, но, не бери в голову, защищайся! Родина одобрит и поддержит", — заканчивает свой пост-обращение Тверской.

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналист заявил, что соседствующим с Россией странам нужно как можно быстрей избавляться от влияния Москвы на различные социально-культурные сферы жизни, если они не хотят стать очередным объектом агрессии Кремля.