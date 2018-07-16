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Коллеги из России? Выяснилось, кто отравил Скрипаля

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Российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери, скорее всего, отравили "действующие или бывшие агенты спецслужбы, известной как ГРУ".

Об этом заявило издание The New York Times со ссылкой на пожелавших остаться анонимными официальных лиц в Вашингтоне и Лондоне. Ранее британские СМИ уже допускали эту версию.

Отмечается, что следователи уже близки к тому, чтобы установить исполнителей операции.

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Отравление Скрипаля

Газета.ру

Также не исключается причастность других российских разведывательных служб или негосударственных организаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления Скрипалей.

В начале июля текущего года в Британии, в соседнем с Сосбери городе Эймсбери (графство Уилтшир), произошло еще одно серьезное отравление неизвестным веществом. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на Обозревателе.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Великобритания
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