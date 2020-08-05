Количество жертв взрыва в Бейруте выросло: свежие данные о ЧП

По состоянию на утро 5 августа количество жертв взрыва в столице Ливана Бейруте выросло до 78 человек.

Министр здравоохранения Хамад Хасан уточнил, что ранены почти четыре тысячи человек, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что многие числятся пропавшими без вести. Ранее OBOZREVATEL писал о 70 погибших и о тысячах пострадавших в происшествии.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в результате взрыва в Бейруте погиб минимум один австралиец, а здание австралийского посольства значительно пострадало.

"Ужасные сцены из Бейрута после крупного взрыва. Наши сердца обращены к тем, кто оказался втянут в эту трагедию. Австралия готова оказать поддержку всем пострадавшим", – написал Моррисон в Twitter.

Кроме того, несколько миротворцев Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) получили ранения, сообщило командование миссии в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Предварительная официальная версия ЧП – взрыв 2700 тонн селитры при сварочных работах.