Количество жертв взрыва в Бейруте выросло: появились свежие данные

Количество погибших во время взрыва в порту Бейрута (Ливан) увеличилось до 178 человек.

Такие данные привел телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники ООН в Бейруте в пятницу, 14 августа. По сведениям канала, пропавшими без вести все еще числятся не менее 30 человек.

Ранее сообщалось о 171 погибшем и около 6 тысяч пострадавших. Кроме того, в отчете ООН по гуманитарным вопросам говорится, что в результате взрыва пострадали шесть больниц и было повреждено более 20 клиник в частях Бейрута, наиболее пострадавших от взрыва.

"Предварительная экспресс-оценка в 15-километровом радиусе от взрывов выявила, что из 55 медицинских учреждений только половина полностью функционирует, а около 40 процентов пострадали от умеренных до серьезных повреждений и нуждаются в реабилитации", – говорится в сообщении.

Напомним, мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. По данным главы синдиката подрядчиков Марона Хелу, взрывной волной повреждены порядка 40 тыс. домов и 200 тыс. квартир, более 300 тыс. человек остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Страховые компании предварительно оценивают убытки от взрыва в порту Бейрута в 3 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Бейрута вечером в субботу, 9 августа, у здания парламента произошли столкновения демонстрантов, требующих наказать виновных во взрыве в порту, и полиции.

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