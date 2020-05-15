Ученые назвали реальное количество жертв пандемии в США

Дарья Дурова Мир 23:59, 15.05.2020 Обновлено: 00:09, 16.05.2020

Реальное количество жертв коронавируса COVID-19 в США составляет до 110 тысяч, а не около 85 тысяч (на 15 мая).

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Об этом заявляется в исследовании Гарвардского университета, передает Daily Mail. Ученые предположили, что около 20 тысяч смертельных исходов от новой инфекции не было официально зарегистрировано.

COVID-19 в США

Согласно расчетам ученых, в ходе пандемии погибли от 100 до 110 тысяч американцев.

Daily Mail

Для исследования доктор Рафаэль Иризарри, заведующий кафедрой науки о данных в Институте рака Дана-Фарбер и профессор прикладной статистики в Гарвардском университете объединили усилия с изданием The New York Times.

Команда сравнила показатели смертности в стране в течение весны 2020 года с показателями предыдущих годов.

Выяснилось, что к 25 апреля умерло на 70 тысяч американцев больше, чем обычно для этого периода.

К 25 апреля умерло на 70 тысяч американцев больше, чем считается нормой
Daily Mail

В то же время официальные данные о смертности от коронавируса составляла 52 422, что означает, что смертность была занижена почти на 20 тысяч человек.

Данные на 15 мая

Как писал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп намерен мобилизовать вооруженные силы страны для доставки вакцины от COVID-19 после того, как она будет готова.

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