Количество жертв коронавируса превысило 200 тысяч человек. Статистика

Количество смертей от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, в мире 25 апреля превысило отметку в 200 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometer.info. Так, по состоянию на 20:30 по киевскому времени в мире умерло 201,089 человек с диагнозом коронавирус.

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Антилидером по количеству погибших от COVID-19 за последние сутки, 25 апреля, стали Соединенные Штаты Америки – там погибла тысяча людей. Всего за время пандемии количество летальных случаев превысило 52 тысячи человек. На втором месте Испания с 378 летальными исходами за сутки.

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

Всего в мире коронавирусом по состоянию на 25 апреля заразилось 2,888,312 человек, в Украине этот показатель достиг отметки 8125.

Отметим, OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Как сообщалOBOZREVATEL, власти США уверены в том, что COVID-19 возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни.

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