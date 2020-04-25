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25 апреля • обновлено в 21:07
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Количество жертв коронавируса превысило 200 тысяч человек. Статистика

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Количество смертей от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, в мире 25 апреля превысило отметку в 200 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometer.info. Так, по состоянию на 20:30 по киевскому времени в мире умерло 201,089 человек с диагнозом коронавирус.

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Антилидером по количеству погибших от COVID-19 за последние сутки, 25 апреля, стали Соединенные Штаты Америки – там погибла тысяча людей. Всего за время пандемии количество летальных случаев превысило 52 тысячи человек. На втором месте Испания с 378 летальными исходами за сутки.

Количество жертв коронавируса превысило 200 тысяч человек. Статистика

worldometers.info

Количество жертв коронавируса превысило 200 тысяч человек. Статистика

worldometers.info

Количество жертв коронавируса превысило 200 тысяч человек. Статистика

worldometers.info

Всего в мире коронавирусом по состоянию на 25 апреля заразилось 2,888,312 человек, в Украине этот показатель достиг отметки 8125.

Отметим, OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Количество жертв коронавируса превысило 200 тысяч человек. Статистика

Как сообщалOBOZREVATEL, власти США уверены в том, что COVID-19 возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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