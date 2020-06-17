Количество зараженных в мире резко выросло: статистика по COVID-19 на 17 июня. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире

За последние сутки коронавирусом в Украине и мире заболели более 142,5 тысяч человек. Количество инфицированных 17 июня достигло отметки 8,2 млн.

При этом в течение прошлой недели ежедневный прирост больных COVID-19 составлял около 120 тысяч. Рекордное количество зараженных вчера зафиксировали в Израиле, а в столице Китая усилили карантин из-за новой вспышки заболевания.

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Статистика по коронавирусу в мире

Антирейтинг стран по количеству зараженных COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 32 476 человек. Умерло 912 пациентов, выздоровели – 14 528.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2,2 млн), Бразилия (более 928 тыс.) и Россия (свыше 545 тыс.).

В Пекине (Китай) усилили карантинные меры из-за новой вспышки COVID-19. Там снова закрыли школы, несколько жилых комплексов, а части населения запретили покидать город.

Статистика по коронавирусу в Украине

Коронавирус в городах Украины

Главное за 17 июня:

02:02 – Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 19 июня возобновит прямые перелеты из Харькова в Минск и обратно. Перелеты будут выполняться ежедневно, сообщается на сайте международного аэропорта "Харьков".

01:21 – У инфицированных COVID-19 беременных нередко наблюдаются признаки преэклампсии, которые проходят после излечения от новой инфекции.

01:02 – Из-за вспышки коронавируса в Пекине аэропорты Дасин и Шоуду отменили сотни авиарейсов, пишет "Интерфакс-Украина".

Люди, которые хотят уехать из китайской столицы, должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19.