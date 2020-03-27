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27 марта • обновлено в 22:58
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Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч

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В США возросло количество людей, которые заболели коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 100 тысяч.

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По данным на 22:30 по киевскому времени, в стране заболели 100 390 человек.

Карта распространения коронавируса в США

Карта распространения коронавируса в США

The New York Times

Только за последние сутки количество зараженных возросло на 14 955. Таким образом США остаются лидером по больным COVID-19 в мире.

На втором месте Италия, в которой 86 498 заболевших (+5 909 за сутки). Китай отошел на третье место – 81 340 зараженных (+55 за сутки).

Первая страна в мире: количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи из Нью-Йорка назвали апокалиптической ситуацию в больницах города из-за распространения коронавируса. Палаты переполнены, не хватает коек, медицинского оборудования для лечения таких больных, особенно аппаратов ИВЛ.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
США
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: Уже многим людям в мире ясно, что США для достижения своих политических целей использует самые грязные и подлые методы. В их числе, помимо "цветных революций", КЛИМАТИЧЕСКОЕ и БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ оружие. В последнем случае, это создание новых штаммов смертоносных вирусов и их распространение на территории неугодных для него стран. На практике, опасные игры со смертоносными вирусами привели к ужасной ПАНДЕМИИ, которая начала косить самих американцев, которые в конечном счёте стали жертвами преступных политических "стратегов" из госдепа.
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Mega Death
Mega Death
Такими темпами и через пару недель к миллиону подкатить. И где их хваленая вакцина о которой Обоз здесь неделю назад рассказывал, вылизывая жёпу хозяина))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Mega Death, та видать, и слизали всю вакцину!
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