Первая страна в мире: количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч

В США возросло количество людей, которые заболели коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 100 тысяч.
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По данным на 22:30 по киевскому времени, в стране заболели 100 390 человек.
Карта распространения коронавируса в США
The New York Times
Только за последние сутки количество зараженных возросло на 14 955. Таким образом США остаются лидером по больным COVID-19 в мире.
На втором месте Италия, в которой 86 498 заболевших (+5 909 за сутки). Китай отошел на третье место – 81 340 зараженных (+55 за сутки).
worldometers.info
Как сообщал OBOZREVATEL, врачи из Нью-Йорка назвали апокалиптической ситуацию в больницах города из-за распространения коронавируса. Палаты переполнены, не хватает коек, медицинского оборудования для лечения таких больных, особенно аппаратов ИВЛ.
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