Первая страна в мире: количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч

В США возросло количество людей, которые заболели коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 100 тысяч.

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По данным на 22:30 по киевскому времени, в стране заболели 100 390 человек.

Карта распространения коронавируса в США The New York Times

Только за последние сутки количество зараженных возросло на 14 955. Таким образом США остаются лидером по больным COVID-19 в мире.

На втором месте Италия, в которой 86 498 заболевших (+5 909 за сутки). Китай отошел на третье место – 81 340 зараженных (+55 за сутки).

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи из Нью-Йорка назвали апокалиптической ситуацию в больницах города из-за распространения коронавируса. Палаты переполнены, не хватает коек, медицинского оборудования для лечения таких больных, особенно аппаратов ИВЛ.

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