Количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион

Во всем мире уже миллион человек заболел коронавирусом. Вылечились лишь чуть более 200 тысяч.
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Во всем мире уже миллион человек заболел коронавирусом. Вылечились лишь чуть более 200 тысяч.
Новость обновляется…
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УКРАИНА:
Подтвержденные случаи: 804.
Вылечились: 13. Умерли: 20.
Во всем мире заболели более 950 тысяч человек, из которых умерли более 48 тысяч.
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