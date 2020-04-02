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2 апреля • обновлено в 21:08
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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион

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Во всем мире уже миллион человек заболел коронавирусом. Вылечились лишь чуть более 200 тысяч.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
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