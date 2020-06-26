Количество зараженных COVID-19 стремительно растет: статистика на 26 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на пятницу, 26 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 9,7 млн. За предыдущие сутки было выявлено 179 тыс. новых инфицированных – на 7 тыс. больше, чем за день до этого.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Бразилии – 40,6 тыс., США – 40,1 тыс. и Индии – 18,1 тыс.

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Заразились более 9,7 млн по всему миру

Антирейтинг стран по COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 40 008 человек. Умерли 1 067 пациентов, выздоровели – 17 758.

Странами-лидерами по количеству зараженных остаются США (более 2,5 млн), Бразилия (больше 1,2 млн) и Россия (свыше 613 тыс.).

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в 30 странах Европейского региона, включая Украину, зафиксированы вспышки COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине придется жить в карантинных ограничениях, пока не будут найдены лекарство или вакцина от нового типа коронавируса.

Распространение коронавируса в Украине

Антирейтинг областей Украины по COVID-19

Главное за 26 июня:

06:42 – Министр финансов Мексики Артуро Эррера заболел COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

06:10 – Польская авиакомпания LOT восстанавливает полеты по десяткам европейских направлений, в том числе в Украину.

04:25 – В английском городе Борнмут, не соблюдая социальную дистанцию, около полумиллиона людей вышли на пляжи, создав пробки на дорогах и оставив за собой тонны мусора.

02:02 – Президент Украины Владимир Зеленский нарушил режим самоизоляции, не дождавшись до его завершения один день.

В четверг, 25 июня, президент совершил срочный визит в Ивано-Франковскую область, где ознакомился с масштабами наводнений и общался с пострадавшими людьми. При этом президент не во всех случаях придерживался рекомендованных Минздравом мер безопасности и часто его можно было увидеть без маски.

01:09 – Число случаев заражения коронавирусом в США может достигать по крайней мере 23 миллионов. Это в 10 раз больше, чем официально сообщается. С таким заявлением выступил глава центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд, пишет Washington Post.