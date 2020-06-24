Количество зараженных COVID-19 резко выросло: статистика на 24 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на среду, 24 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 9,6 млн. За предыдущие сутки было выявлено 162 тыс. новых инфицированных – на 23 тыс. больше, чем за день до этого.

Южная Африка поставила антирекорд по смертности от COVID-19. Там за сутки скончались 111 человек, что стало самым большим показателем в стране с начала пандемии. При этом в Италии зарегистрировали рекордно маленькое количество зараженных – всего 122.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

COVID-19 заразились более 9,3 млн

Антирейтинг стран по COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразился 38 074 человека. Умерли 1035 пациентов, выздоровели – 16 956.

Странами-лидерами по количеству зараженных остаются США (более 2,4 млн), Бразилия (больше 1,1 млн) и Россия (свыше 599 тыс.).

За все время пандемии от коронавирусной инфекции вылечилось более 5 млн человек.

Британские вирусологи спрогнозировали, что вторая волна пандемии в случае существенного массового ослабления карантина может начаться уже в конце августа или в начале сентября.

Карта Украины

Количество зараженных в городах Украины

Главное за 24 июня:

01:59 – Во всем мире коронавирусом заразились уже более 9,3 млн человек, из них свыше 5 млн преодолели болезнь и 478 тысяч скончались.

01:50 – В Японии временно прекратили использовать приложение, которое отслеживает пациентов с коронавирусом. Министр здравоохранения страны Кацунобу Като заявил, что оно использует ошибочные данные, которые не были подтверждены Минздравом.

00:55 – Власти Киева разрешили возобновить работу кинотеатров, музеев, театров, бассейнов и других развлекательных комплексов.

00:16 – В условиях пандемии использование многоразовых чашек для напитков в заведениях может быть так же безопасно, как и одноразовых, отметили эксперты.

00:12 – Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Великобритании, вызванная коронавирусом, может сохраниться на значительном уровне до весны 2021 года, заявил главный врач страны Крис Уитти.