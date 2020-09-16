Количество зараженных COVID-19 приблизилось к 30 млн: статистика на 16 сентября. Обновляется

По состоянию на среду, 16 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 29,7 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 277 890 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 91 тыс., в США – 36 тыс., а также в Бразилии – 34 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 938,4 тыс. человек.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 159 702 человек. Умерли 3 264 пациентов, выздоровели – 70 810 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,7 млн), Индия (больше 5,0 млн) и Бразилия (более 4,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

Из-за резкого роста количества больных коронавирусом в разных странах мира усилили карантин. Так, противоэпидемические ограничения ужесточили в Австрии, Великобритании и Израиле.

Испытания вакцины от COVID-19 снова приостановили из-за необъяснимого побочного эффекта

Главное за 15 сентября:

00:57 – В России выявили 46 случаев, когда коронавирус обнаружили в воде и пище.

00:54 – На популярных среди российских туристов курортах аннексированного Крыма за последнюю неделю зафиксировали 296 новых очагов COVID-19. Особый рост инфицирования наблюдалось в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах.

00:30 – На совещании с руководителями областных центров по поводу ситуации с коронавирусом министр здравоохранения Максим Степанов убедил чиновников временно отказаться от проведения массовых гуляний в городах.

00:01 – В Израиле зафиксировали абсолютный антирекорд за все время эпидемии – 4973 новых инфицированных за сутки. По данным минздрава, за день 533 больных были в тяжелом состоянии, 140 на ИВЛ, 1141 человек скончался.

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