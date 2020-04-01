Количество заболевших коронавирусом в мире подбирается к миллиону

Коронавирусом в мире уже заболели более 900 тысяч человек, из которых умерли более 45 тысяч.

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Вылечились свыше 190 тысяч человек. Такие данные обнародованы на сайте worldometers.info.

По количеству зараженных на первом месте остаются США – 199 425 человек (+10 895 за сутки), из которых умерли 4 383.

worldometers.info

По летальным случаям лидирует Италия – 13 155 смертей. Заболели в стране 110 574 (+4 782 за сутки).

На третьем месте Испания. Там заболели 102 136 человек (+6 213 за сутки). Скончались 9 053.

worldometers.info

Затем идут Китай (81 554 зараженных), Германия (75 754), Франция (52 128), Иран (47 593), Великобритания (29 474), Швейцария (17 137), Бельгия (13 964).

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственном департаменте США коронавирусом заразились 40-50 сотрудников.

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