Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 6 миллионов человек

Коронавирусная инфекция COVID-19 во всем мире зафиксирована уже у более шести миллионов человек.

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Данные онлайн-счетчика worldometers.info по состоянию на 1:00 30 мая свидетельствуют о том, что общее количество заболевших составляет 6 009 082 человека.

Из них выздоровел 2 650 581 пациент и 366 032 скончались.

Лидером по количеству заболевших остаются США – 1 789 266, на втором месте Бразилия – 465 166.

Далее идут Россия – 387 623, Испания – 285 644, замыкает пятерку стран Великобритания – 271 222.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине коронавирус пошел на спад. По состоянию на утро пятницы, 29 мая, в стране зафиксировано 22 811 случаев COVID-19. Из них за последние сутки – 429. При этом количество тех, кто выздоровел, уже постоянно превышает число заразившихся.

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