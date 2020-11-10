Количество умерших от COVID-19 в Европе превысило 300 тысяч

Борис Бондарь Мир 23:21, 10.11.2020 Обновлено: 23:35, 10.11.2020

Число умерших от коронавирусной инфекции в Европе превысило 300 тысяч, и этот показатель будет расти с приближением зимы.

Об этом сообщило агентство Reuters. На Европу, где проживает всего 10% населения мира, приходится почти четверть из 1,2 миллиона смертей во всем мире.

После достижения определенной степени контроля над пандемией с помощью жестких карантинных мер в начале года число заболевших резко возросло с лета, и правительства ввели вторую серию ограничений для уменьшения социальных контактов.

Всего в Европе зарегистрировано около 12,8 миллиона случаев заболевания и около 300 114 случаев смерти. За последнюю неделю суточный прирост составил 280 тысяч случаев в день, что на 10% больше, чем неделей ранее.

Великобритания, которая ввела новую изоляцию в Англии, имеет самое большое число погибших в Европе – около 49 тысяч человек.

Франция, Испания, Италия и Россия также сообщают о сотнях смертей от коронавируса в день. На эти пять стран приходится почти три четверти всех летальных случаев от COVID-19.

Франция, наиболее пострадавшая в Евросоюзе страна, регистрировала более 48 700 случаев инфицирования в день за последнюю неделю, а управление здравоохранения Парижа заявило на прошлой неделе, что 92% мощностей интенсивной терапии уже занято.

Столкнувшись с аналогичной ситуацией бельгийские и голландские больницы, были вынуждены отправить некоторых тяжело больных пациентов в Германию.

Надежду вселяло объявление компанией Pfizer Inc. о потенциально эффективной новой вакцине, но не ожидается, что она станет общедоступной до 2021 года, поэтому системам здравоохранения придется справляться с COVID-19 зимой самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 10 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 51,6 млн человек. За минувший день выявлено 482 114 новых инфицированных. Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов.

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