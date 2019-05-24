"Количество целей большое": сенатор России пригрозил Украине ракетным ударом

Скандальный российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия применит против Украины свои системы ПВО, если на ее территории появятся войска НАТО.

Более того, он убежден, что этот сценарий будет реализован в течение ближайшего года. Преступными планами страны-агрессора Клинцевич поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Думали, так сказать, сейчас все постепенно успокоится и станет на нормальные рельсы. Когда прошла инаугурация и начались конкретные действия, люди, которые пришли к власти, меня как человека, который давно в политике, честно говоря, немного напугали. Это 45-миллионная европейская страна с вооруженными силами, флотом, серьезной экономикой, которую пусть и валят, но, тем не менее! И проводить эксперимент с 45-милионным народом, конечно, нельзя", – возмущенно сказал Клинцевич, говоря о намерении Украины вступить в НАТО.

Ракетный удар vistanews.ru

"В стране, где происходит политический хаос, где огромное количество оружия в незаконном свободном обороте – у меня создается впечатление, что наверное, все-таки, есть какой-то кукловод и у Зеленского, который сейчас осуществляет управление, при котором хаос наступит обязательно, с учетом менталитета народа. А дальше скажут: "Ребята, мы начнем наводить порядок, с Россией никаких отношений нет, она агрессивна". И дальше, я очень опасаюсь, что через год максимум войска НАТО будут в Украине", – обеспокоенно добавил российский сенатор.

Он забеспокоился из-за того, что Украина идет по пути стран Прибалтики и Варшавского договора, подчеркнув, что сейчас для США не составит никаких трудностей наполнить современными высокоточными боеприпасами свои базы, которые они создают. В этой связи Клинцевич и решил перейти на прямые угрозы ракетных обстрелов Украины со стороны России.

"У нас серьезная система ПВО и контроля, мы сумеем, но может случиться так, что количества целей станет слишком много. И не говорить сейчас об этом любому военному человеку нельзя. Наступают очень сложные, на мой взгляд, времена, и в данном случае для реализации этой концепции пришедшая новая команда становится крайне опасной. Или они не понимают, или их вводят в заблуждение. В данном случае я уже начинаю беспокоиться, может быть, Коломойский пусть будет, он, по крайней мере, что-то соображает", – нервно резюмировал неадекватный Клинцевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандист Игорь Коротченко обнародовал детальный план массированного вторжения российских оккупантов на территорию Украины и даже перечислил объекты, которые якобы станут для них целью №1.

По его словам, в течение пяти-шести часов армия РФ будет наносить удары дистанционным высокоточным оружием по украинским военным группировкам, штабам, резиденции верховного главнокомандующего, аэродромах, где сосредоточена военная авиация и ракеты.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!