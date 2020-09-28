Количество смертей от COVID-19 пересекло отметку в 1 миллион: статистика на 28 сентября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 28 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 33,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 251 915 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 82 тыс., в США – 33 тыс., а также в Бразилии – 14 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более одного миллиона человек.

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Скончались более миллиона зараженных. worldometers

Рейтинг стран по зараженным коронавирусом. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 198 63 4 человека. Умерли 3959 пациентов, выздоровели – 87 882 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,2 млн), Индия (более 6 млн) и Бразилия (более 4,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Действенность вакцины от коронавируса компаний Johnson&Johnson и Arcturus Therapeutics подтвердили на добровольцах в США.

Главное за 28 сентября: