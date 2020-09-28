Количество смертей от COVID-19 пересекло отметку в 1 миллион: статистика на 28 сентября. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:26, 28.09.2020 Обновлено: 05:31, 28.09.2020

По состоянию на понедельник, 28 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 33,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 251 915 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 82 тыс., в США – 33 тыс., а также в Бразилии – 14 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более одного миллиона человек.

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Скончались более миллиона зараженных.
worldometers
Рейтинг стран по зараженным коронавирусом.
worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 198 634 человека. Умерли 3959 пациентов, выздоровели – 87 882.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,2 млн), Индия (более 6 млн) и Бразилия (более 4,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

  • Действенность вакцины от коронавируса компаний Johnson&Johnson и Arcturus Therapeutics подтвердили на добровольцах в США.

Главное за 28 сентября:

  • Количество жертв коронавируса в мире превысило отметку в 1 миллион человек. В рейтинге по количеству пациентов с COVID-19, умерших за все время пандемии, Украина занимает 33 место.

  • Британия потратит более $127 млрд, чтобы проверять на COVID-19 по слюне 4,5 млн человек в сутки.

  • В Нидерландах количество новых зараженных достигло рекордного уровня (+2999 за сутки). Умерли восемь человек. Предыдущий максимум в 2777 случаев был зарегистрирован 25 сентября.

  • В Греции в течение суток зафиксировали 218 новых случаев COVID-19 (общее число 17 444). Всего в стране скончались 379 человек с новой инфекцией, в том числе трое за минувший день.

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