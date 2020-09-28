Количество смертей от COVID-19 пересекло отметку в 1 миллион: статистика на 28 сентября. Обновляется
По состоянию на понедельник, 28 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 33,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 251 915 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 82 тыс., в США – 33 тыс., а также в Бразилии – 14 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более одного миллиона человек.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 198 634 человека. Умерли 3959 пациентов, выздоровели – 87 882.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,2 млн), Индия (более 6 млн) и Бразилия (более 4,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Действенность вакцины от коронавируса компаний Johnson&Johnson и Arcturus Therapeutics подтвердили на добровольцах в США.
Главное за 28 сентября:
Количество жертв коронавируса в мире превысило отметку в 1 миллион человек. В рейтинге по количеству пациентов с COVID-19, умерших за все время пандемии, Украина занимает 33 место.
Британия потратит более $127 млрд, чтобы проверять на COVID-19 по слюне 4,5 млн человек в сутки.
В Нидерландах количество новых зараженных достигло рекордного уровня (+2999 за сутки). Умерли восемь человек. Предыдущий максимум в 2777 случаев был зарегистрирован 25 сентября.
В Греции в течение суток зафиксировали 218 новых случаев COVID-19 (общее число 17 444). Всего в стране скончались 379 человек с новой инфекцией, в том числе трое за минувший день.