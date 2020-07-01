Количество инфицированных COVID-19 стремительно растет: статистика на 1 июля. Постоянно обновляется

По состоянию на среду, 1 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 10,5 млн. За предыдущие сутки было выявлено 174 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 46 тыс., Бразилии – 37,9 тыс., а также Индии – 18,2 тыс.

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Коронавирусом заразились более 10,5 млн

Антирейтинг стран по коронавирусу

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 44 334 человека. Умерли 1159 пациентов, выздоровели – 19 115.

Странами-лидерами по количеству зараженных остаются США (более 2,7 млн), Бразилия (больше 1,4 млн) и Россия (свыше 647 тыс.).

В ВОЗ сообщили, что пандемия COVID-19 продолжает распространяться и убивать сотни тысяч человек по миру.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал готовиться к второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

Карта распространения коронавируса в Украине

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу

Главное за 1 июля:

08:47 – Коронавирус в Ривне подтвердили сразу у нескольких сотрудников детской областной больницы. Всех контактных лиц отправили на самоизоляцию, сообщили на странице областной администрации в Facebook.

07:22 – Секс-индустрия в Амстердаме восстановила работу после COVID-19.

07:04 – НАН дала подробный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине. Отмечается, что она замедлится, но заражаться будет больше 2 тысяч в день.

06:19 – В отделении полиции на Волыни вспыхнул коронавирус.

02:34 – Заболевшие COVID-19 пациенты, которые соблюдали диету, испытывали стресс, недосып или усталость, чаще попадают в реанимацию.

01:23 – В Бразилии уже зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 757 тыс. пациентов и почти 60 тыс. скончались.

00:23 – В Черновицкой области зафиксировано 49 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных в регионе достигло 4 850 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук.