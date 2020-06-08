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8 июня • обновлено в 07:46
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Количество больных в США перевалило за 2 млн: статистика по COVID-19 на 8 июня. Постоянно обновляется

1.3т
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Коронавирус (COVID-19) продолжает "атаку" по всему миру. За последние сутки больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Пакистане – 4,7 тысяч и Мексике – 3,5 тысячи.

Большое количество летальных случаев зафиксировали в Бразилии – 813, Мексике – 188 и Пакистане – 65. При этом США держат рекорд по числу зараженных – больше 2 млн человек, умерли – 113 тысяч.

Всего в мире заразились почти 7,1 млн человек, умерли – свыше 406 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Количество больных в США перевалило за 2 млн: статистика по COVID-19 на 8 июня. Обновляется
Количество больных в США перевалило за 2 млн: статистика по COVID-19 на 8 июня. Обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 26 999 человека. Умерли 788 пациента, выздоровели 12 054.

  • Лидерами по числу зараженных остаются США – 2 млн, Бразилия – 692 тысячи и Россия – 468 тысяч.

  • В Минздраве предупредили об опасности второй волны COVID-19 в Украине.

Количество больных в США перевалило за 2 млн: статистика по COVID-19 на 8 июня. Обновляется
Количество больных в США перевалило за 2 млн: статистика по COVID-19 на 8 июня. Обновляется

Главное за 8 июня:

02:29 – COVID-19 заразился главный раввин России Берл Лазар. Он находится под наблюдением врачей.

01:07 – Во Франции решили увеличить штраф за разбрасывание мусора до 135 евро. Одним из поводов стал рост санитарных отходов на фоне пандемии COVID-19. На улицах все чаще можно увидеть выброшенные маски и резиновые перчатки.

00:02 – В Министерстве здравоохранения считают, что увеличение количества заболеваемости коронавирусом в Украине вызвано тем, что граждане игнорируют карантинные меры.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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