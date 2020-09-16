Колесниковой выдвинули обвинения в публичных призывах к захвату власти в Беларуси

Беларусской оппозиционерке Марии Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси. Сейчас она находится под стражей.

Следователи предъявили Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и Интернета) УК Беларуси.

Ранее адвокат Колесниковой Людмила Казак рассказала Радыё Свабода-Беларусь, что ее подзащитную поместили в СИЗО №8 Жодино.

"Ее перевели вчера вечером, но мне не сообщили причины", – сказала Казак.

Адвокат дважды виделась с Колесниковой, в том числе на допросе. Она собирается в СИЗО Жодино, чтобы снова увидеться со своей подзащитной.

Подробности первого допроса Колесниковой адвокат сообщить не смогла, так как подписала договор о неразглашении.

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