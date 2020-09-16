Колесниковой выдвинули обвинения в публичных призывах к захвату власти в Беларуси
Беларусской оппозиционерке Марии Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти.
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси. Сейчас она находится под стражей.
Следователи предъявили Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и Интернета) УК Беларуси.
Ранее адвокат Колесниковой Людмила Казак рассказала Радыё Свабода-Беларусь, что ее подзащитную поместили в СИЗО №8 Жодино.
"Ее перевели вчера вечером, но мне не сообщили причины", – сказала Казак.
Адвокат дважды виделась с Колесниковой, в том числе на допросе. Она собирается в СИЗО Жодино, чтобы снова увидеться со своей подзащитной.
Подробности первого допроса Колесниковой адвокат сообщить не смогла, так как подписала договор о неразглашении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 сентября стало известно, что в центре Минска якобы похитили члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. В белорусской милиции опровергли свою причастность, а спустя почти сутки, утром 8 сентября, появилась информация, что Колесникова пыталась выехать в Украину.
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сказал, что 8 сентября Колесникова, а также ее коллеги Иван Кравцов и Антон Родненков прошли пограничный контроль на границе с Украиной.
Вместе с тем, провластные СМИ Беларуси заявили, что оппозиционеры якобы пытались совершить прорыв через границу. Также отмечалось, что Колесникова якобы выпала из авто и была задержана. Доказательств этому нет.
Позднее Госпогранслужба Украины подтвердила, что Кравцов и Родненков прибыли в страну. Что касается Колесниковой, то она границу не пересекала.
Отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь задержали и поместили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.
Мария Колесникова, которую удерживают в одном из СИЗО Минска, потребовала зарегистрировать уголовные производства в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые оказывали на нее давление.