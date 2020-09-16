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Колесниковой выдвинули обвинения в публичных призывах к захвату власти в Беларуси

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
1,7 т.
Мария Колесникова

Беларусской оппозиционерке Марии Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси. Сейчас она находится под стражей.

Следователи предъявили Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и Интернета) УК Беларуси.

Ранее адвокат Колесниковой Людмила Казак рассказала Радыё Свабода-Беларусь, что ее подзащитную поместили в СИЗО №8 Жодино.

"Ее перевели вчера вечером, но мне не сообщили причины", – сказала Казак.

Адвокат дважды виделась с Колесниковой, в том числе на допросе. Она собирается в СИЗО Жодино, чтобы снова увидеться со своей подзащитной.

Подробности первого допроса Колесниковой адвокат сообщить не смогла, так как подписала договор о неразглашении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 7 сентября стало известно, что в центре Минска якобы похитили члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. В белорусской милиции опровергли свою причастность, а спустя почти сутки, утром 8 сентября, появилась информация, что Колесникова пыталась выехать в Украину.

  • Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сказал, что 8 сентября Колесникова, а также ее коллеги Иван Кравцов и Антон Родненков прошли пограничный контроль на границе с Украиной.

  • Вместе с тем, провластные СМИ Беларуси заявили, что оппозиционеры якобы пытались совершить прорыв через границу. Также отмечалось, что Колесникова якобы выпала из авто и была задержана. Доказательств этому нет.

  • Позднее Госпогранслужба Украины подтвердила, что Кравцов и Родненков прибыли в страну. Что касается Колесниковой, то она границу не пересекала.

  • Отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь задержали и поместили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

  • Мария Колесникова, которую удерживают в одном из СИЗО Минска, потребовала зарегистрировать уголовные производства в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые оказывали на нее давление.

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