Колесникова стала подозреваемой по делу о "захвате власти" в Беларуси, – адвокат
Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о призывах к захвату государственной власти.
Об этом сообщило TUT.BY со ссылкой на адвоката задержанной Людмилу Казак. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса (Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).
Защитник смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО № 1, где та сейчас находится.
"С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило", – сообщила Казак.
Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 августа перед выборами президента Беларуси, Колесникову уже задерживали. Тогда сотрудники милиции объяснили свои действия тем, что якобы перепутали ее с другим человеком.
Через месяц, 7 сентября, стало известно, что в центре Минска ее якобы похитили. В белорусской милиции опровергли свою причастность, а спустя почти сутки, утром 8 сентября, появилась информация, что Колесникова пыталась выехать в Украину.
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сказал, что Колесникова, а также ее коллеги Иван Кравцов и Антон Родненков прошли пограничный контроль на границе с Украиной.
Вместе с тем, провластные СМИ Беларуси заяивли, что оппозиционеры якобы пытались совершить прорыв через границу. Также сообщается, что Колесникова якобы выпала из авто и была задержана. Доказательств этому нет.
Позднее Госпогранслужба Украины подтвердила, что Кравцов и Родненков прибыли в страну. Что касается Колесниковой, то она границу не пересекала.
Экс-участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на сообщения о том, что Марию Колесникову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова похитили неизвестные. По ее словам, белорусский режим занимается террором.
Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали и поместили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. Об этом сообщил отец Колесниковой.