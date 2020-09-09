Колесникова стала подозреваемой по делу о "захвате власти" в Беларуси, – адвокат

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о призывах к захвату государственной власти.

Об этом сообщило TUT.BY со ссылкой на адвоката задержанной Людмилу Казак. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса (Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).

Защитник смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО № 1, где та сейчас находится.

"С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило", – сообщила Казак.

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

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