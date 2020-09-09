Колесникова стала подозреваемой по делу о "захвате власти" в Беларуси, – адвокат

Борис Бондарь Мир 15:57, 9.09.2020 Обновлено: 16:18, 9.09.2020

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о призывах к захвату государственной власти.

Об этом сообщило TUT.BY со ссылкой на адвоката задержанной Людмилу Казак. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса (Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).

Защитник смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО № 1, где та сейчас находится.

"С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило", – сообщила Казак.

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 августа перед выборами президента Беларуси, Колесникову уже задерживали. Тогда сотрудники милиции объяснили свои действия тем, что якобы перепутали ее с другим человеком.

  • Через месяц, 7 сентября, стало известно, что в центре Минска ее якобы похитили. В белорусской милиции опровергли свою причастность, а спустя почти сутки, утром 8 сентября, появилась информация, что Колесникова пыталась выехать в Украину.

  • Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сказал, что Колесникова, а также ее коллеги Иван Кравцов и Антон Родненков прошли пограничный контроль на границе с Украиной.

  • Вместе с тем, провластные СМИ Беларуси заяивли, что оппозиционеры якобы пытались совершить прорыв через границу. Также сообщается, что Колесникова якобы выпала из авто и была задержана. Доказательств этому нет.

  • Позднее Госпогранслужба Украины подтвердила, что Кравцов и Родненков прибыли в страну. Что касается Колесниковой, то она границу не пересекала.

  • Экс-участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на сообщения о том, что Марию Колесникову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова похитили неизвестные. По ее словам, белорусский режим занимается террором.

  • Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали и поместили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. Об этом сообщил отец Колесниковой.

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