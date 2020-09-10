Колесникова: меня угрожали живой или по частям вывезти из Беларуси

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую удерживают в одном из СИЗО Минска, потребовала зарегистрировать уголовные производства в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые оказывали на нее давление.

Она описала все, что с ней происходило 7 и 8 сентября, а именно: похищение неизвестными людьми, угрозы лишения жизни, попытку силой выдворить за пределы страны. Заявления оппозиционера передала в Следственный комитет Беларуси ее адвокат Людмила Козак, передает TUT.BY.

В частности, Колесникова указала конкретные имена и должности людей, оказывавших на нее психологическое давление в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси и Комитете государственной безопасности страны.

Колесникова во время мирных митингов в Беларуси 30 августа.

Она требует зарегистрировать уголовные производства в отношении этих сотрудников силовых структур по признакам преступлений, предусмотренных ст. 182 (похищение человека), ст. 183 (незаконное лишение свободы) и ст. 186 (угрозы убийством) УК РБ.

В заявлении оппозиционер подчеркнула, что может опознать всех, кого перечислила, и готова дать подробные показания.

Издание привело цитаты с заявления Марии Колесниковой:

"Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально".

"Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа. Во время моего незаконного удержания в ГУБОПиК, КГБ РБ, используя любую возможность, я заявляла проходившим мимо сотрудникам о том, что меня похитили, требовала сообщить о месте своего нахождения адвокату и отцу".

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"После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п. п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь".

"После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 08.09.2020 г.".

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