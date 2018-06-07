Коленопад: россияне снова унизились перед Путиным. Видеофакт

В городе Сочи обманутые дольщики, вложившие свои средства в строительство жилых комплексов, стали на колени перед камерой, чтобы вымолить помощь президента России Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По словам людей, таким образом они хотят продемонстрировать свой жест отчаяния из-за того, что не могут достучаться к главе государства для решения проблемы. Видео с акцией, унижающей человеческое достоинство, опубликовал журналист Александр Тверской на своей странице в Facebook.

"О, они опять на коленях перед Путиным. Теперь в Сочи. Какое скучное и однообразное крепостное государство", — подписал он его.

Пользователи соцсети также выразили свое возмущение поведением жителей Сочи и оставили под постом множество осуждающих и стебных комментариев.

"В Украине люди опускаются на колени перед погибшими защитниками Родины. В России на коленях просят что-то у царька, а погибших хоронят как собак втайне", "Никто Россию на колени не поставит!!! Она сама на них станет!", "Страна встала с колен, а народ стал на колени. Добрый волшебник Путин", "И Вы ждете от этого ̶н̶а̶р̶о̶д̶а̶ населения революции? Да они себе скорее нового тирана найдут, еще похлеще этого. Страна рабов", "Быдло!", "Коленопад", "Погода позволяет, пусть стоят и челом не забывают бить", "У скрепных новый флешмоб", "Холопский флешмоб", "Путин поднял Россию с колен и поставил раком", — пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобная коленопреклонная акция прошла в Екатеринбурге. Поводом для унизительного обращения людей к Путину также стала афера недобросовестного застройщика.