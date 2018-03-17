"Колдуны дохнут, как мухи": в России цинично отреагировали на смерть Хокинга

В сети появился пост фанатичного православного активиста, россиянина Германа Стерлигова с циничной реакцией на смерть всемирно известного ученого-астронома Стивена Хокинга.

Так, в нем он радуется кончине британца и называет его "проклятым колдуном". Скриншот жестокого поста опубликовал журналист Денис Казанский у себя в Twitter.

"Люблю скрепы", — отметил он под скандальным текстом.

В нем Стерлигов, помимо всего, назвал великого исследователя Вселенной "уродом, обреченным на смерть еще при рождении", "сатанистом" и пожелал "вечно мучиться на дне преисподней".

Ниже приводим полный текст поста Стерлигова.

Пользователей микроблога возмутило дерзкое обращение фанатика, и они отреагировали на него множеством критичных комментариев.

"Обратите внимание, общается с паствой, используя бесовский интернет и адские компьютеры!", "Боже, какой гнусный треш. Нет слов", "Русским дерьмецом повеяло", "По-моему, слово "мракобесие" невозможно дословно перевести с русского языка. Это сугубо их. Родное", "Как это он пишет на чертовой машине — компьютере, который придумали колдуны- ученые? Идиот", "Еще и с айфона, который придумали геи", — пишут люди.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Стерлигов возмутил российский сегмент социальных сетей открытием в Москве "крестьянского бутика", в который не пускают гомосексуалистов.