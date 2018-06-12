На переговорах глав МИД Украины, Германии, Франции и России в "нормандском" формате в Берлине обсудили, в частности, освобождение политзаключенных. Возможно ли освобождение Сенцова и других политзаключенных перед ЧМ-2018? - Ред.

Я не буду говорить персонально по Сенцову, потому что он не мой подзащитный.

Естественно все, кто занимается вопросом политзаключенных - все большие оптимисты, потому что если бы мы считали, что ничего не может получиться, мы бы этим не занимались. Мы пытаемся увидеть шанс в любом стечении обстоятельств, которое выглядит как-то обнадеживающе. До этого была надежда, что перед выборами в России может что-то произойти. Теперь видим шанс в Чемпионате мира. Если не получится в этот раз, появится какой-то другой повод для того, чтобы политзаключенные освободились.

Собственно, после 2016 года, после того, как обменяли сначала Надежду Савченко, потом Геннадия Афанасьева, было очевидно, что этот процесс сдвинется с мертвой точки. Он на самом деле не сдвинулся.

Я надеюсь, что в этот раз что-то будет. Я сомневаюсь, что удастся, как мы все надеемся, добиться обмена всех на всех. Это было бы совершенно непохоже на то, как ведет себя Россия в этой ситуации. Но по крайней мере кого-то думаю удастся вытащить.

Новости Мураєву вигідно стати жертвою

Тем более что традиционно перед такого рода событием, как перед Олимпиадой 2014-го года, российское руководство вспоминает о том, что там есть какие-то элементарные соображения, что хорошо выглядеть прилично, что Россия тоже Европа. Вот я считаю, что такое демонстративно может произойти. И также будет очень хорошо, если несколько человек из числа списка политзаключенных украинцев на этом основании смогут вернуться домой.

Я не знаю будет ли это Сенцов, или другой. Здесь трудно комментировать, это нужно обсуждать с представителями МИДа. Вероятно они не могут разглашать содержание этих переговоров.