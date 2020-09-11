Кого ненавидит Трамп: в США разгорелся скандал из-за теста в школе

Мирослав Семенюк Мир 09:09, 11.09.2020 Обновлено: 10:32, 11.09.2020

В одной из бедфордских государственных школ (Мичиган) дети проходили тест о том, кого ненавидит президент США Дональд Трамп.

Как говорится в заявлении суперинтенданта школ Карла Шульца в Facebook, вопросы теста являются "неточными" и "неуместными".

В Twitter опубликован скриншот одного из спорных вопросов, который изображает Трампа как расиста, ксенофоба и женоненавистника (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Согласно вашему восприятию, кого Трамп ненавидит?" – гласит вопрос, за которым следуют четыре варианта ответа: "женщин", "черных людей", "мексиканцев" или "всех вышеперечисленных".

По словам Шульца, округ исследовал ситуацию и обнаружил, что учитель взял заранее созданный тест из неуказанного "популярного образовательного пособия" и дал его ученикам, не проверив должным образом вопросы.

Представители округа не смогли определить источник викторины.

Twitter / Max Eden

Как сообщал OBOZREVATEL, в США скульптор Стефан Манка создал огромный портрет американского президента Дональда Трампа из 2020 фаллоимитаторов.

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Мир

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