Сейчас Украина как никогда оказалась вовлечена в предвыборную президентскую гонку в Беларуси, которую скорее можно назвать гибридным ристалищем. Это связано не только с тем, что практически все оппозиционные кандидаты в РБ имеют российскую афилиацию, но и с тем, что в страну были непосредственно заброшены боевики ЧВК “Вагнер”, для создания… А собственно, для создания чего?

На фоне того как Россия в информационное пространство вбрасывает огромное количество манипуляций, насчёт того, куда направлялись данные боевики (Судан, Стамбул, Венесуэла…), параллельно развивается тема западного следа в беларуской оппозиции, через Украину в том числе. И это весьма странно наблюдать, ведь оппозиционер Виктор Бабарико финансировался Россией через “Газпром”, Светлана Тихановская окружена пиартехнологами с корочками ГРУ и медиресурсами Алишера Усманова, а Валерий Цепкало больше недели отсиживался в Москве, прежде чем оказаться в Киеве. Откуда в этом списке западный след, если все уши торчат из-за штахетника на Хорошовском шоссе?

Но, всё же, в то время как Тихановская и Цепкало удовлетворяют гибридного потребителя информационного фаст-фуда своей неопределённостью насчет оккупированного Крыма, а так же союза с Россией, они закручивают опасную пружину и вокруг себя самих. И вправду, ответьте на вопрос, мадам Тихановская, в прошлом банальная домохозяйка на обеспечении видеоблогера, или мосье Цепкало, искавший прибежище от тоталитарного Лукашенко у демократичного Путина, как вы относитесь к союзу с Россией?

Были бы данные персоны западными проектами, то они бы однозначно отвечали на эти вопросы, а не юлили как ужи на раскаленной сковородке. Но вопрос даже не в этом, а в другом... Зачем на самом деле российские наёмники прибыли в Беларусь?

Просматривая нынешний беларуский пасьянс, от скандального ресторатора Вадима Прокопьева, домохозяйки Тихановской и заканчивая очередным гибридным беженцем в Киеве – Валерием Цепкало, для меня выстраивается весьма пессимистичная для одного из них последовательность событий, замыкающаяся на некоем инциденте, летальном либо полулетальном, но катализурющим протестный процесс и хаотизацию Беларуси.

Снайперский выстрел в Тихановскую? Избиение Цепкало на Хрещатике? Отравление Прокопьева?

Неважно где, не важно кого, важно когда – до выборов. До выборов одного из этих, либо любого другого персонажа, но должна будет ущемить в праве на жизнь тоталитарная беларуская власть. И возможно, именно для этих целей, российские наёмники и присутствовали в РБ. А если верить официальному Минску, то некоторые из них продолжают там присутствовать.

И если это действительно так, то возникает уже совсем другой вопрос – кого из всех вышеозвученных таки пустят в расход в рамках столь глобального гибридного проекта? О чем уже намекают российские гибридные ресурсы "серого сегмента", но с акцентом на Лукашенко...