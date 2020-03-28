Кого Борис Джонсон мог заразить коронавирусом: все встречи за последние 10 дней

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед тем, как его тест на коронавирус показал положительный результат, был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения страны.

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Газета Daily Mail воспроизвела хронологию контактов Джонсона, начиная с 17 марта. В этот день премьер провел брифинг по коронавирусу с канцлером-кассиром Риши Сунаком и главным научным советником Патриком Валлансом (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Борис Джонсон Getty Images

18 марта Джонсон отчитался о борьбе с COVID-19 в палате общин Великобритании.

19 марта он провел очередной брифинг с профессором Крисом Уитти и Патриком Валлансом.

20 марта – брифинг с Риши Сунаком и заместителем главного врача Дженни Харрис.

21 марта прошло совещание по ситуации с коронавирусом в Кабинете министров.

22 марта – брифинг с госсекретарем по жилищным вопросам Робертом Дженриком и Дженни Харрис.

23 марта премьер записал обращение к британскому народу.

24 марта Джонсон председательствовал на еженедельном заседании Кабмина.

25 марта он снова отвечал на вопросы в палате общин, а также выступил на первой удаленной пресс-конференции по коронавирусу.

И 26 марта премьер с канцлером вместе приветствовали аплодисментами сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Риши Сунак, Борис Джонсон и Патрик Валланс Daily Mail

Борис Джонсон в палате общин Daily Mail

Крис Уитти, Борис Джонсон и Патрик Валланс Daily Mail

Риши Сунак, Борис Джонсон и Дженни Харрис Daily Mail

Борис Джонсон в Кабмине Daily Mail

Роберт Дженрик, Борис Джонсон и Дженни Харрис Daily Mail

Борис Джонсон записывает обращение Daily Mail

Борис Джонсон на онлайн-заседании Кабмина Daily Mail

Борис Джонсон в палате общин Daily Mail

Борис Джонсон на брифинге Daily Mail

Риши Сунак и Борис Джонсон Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

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