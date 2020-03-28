Кого Борис Джонсон мог заразить коронавирусом: все встречи за последние 10 дней

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед тем, как его тест на коронавирус показал положительный результат, был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения страны.
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Газета Daily Mail воспроизвела хронологию контактов Джонсона, начиная с 17 марта. В этот день премьер провел брифинг по коронавирусу с канцлером-кассиром Риши Сунаком и главным научным советником Патриком Валлансом (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
Борис Джонсон
Getty Images
18 марта Джонсон отчитался о борьбе с COVID-19 в палате общин Великобритании.
19 марта он провел очередной брифинг с профессором Крисом Уитти и Патриком Валлансом.
20 марта – брифинг с Риши Сунаком и заместителем главного врача Дженни Харрис.
21 марта прошло совещание по ситуации с коронавирусом в Кабинете министров.
22 марта – брифинг с госсекретарем по жилищным вопросам Робертом Дженриком и Дженни Харрис.
23 марта премьер записал обращение к британскому народу.
24 марта Джонсон председательствовал на еженедельном заседании Кабмина.
25 марта он снова отвечал на вопросы в палате общин, а также выступил на первой удаленной пресс-конференции по коронавирусу.
И 26 марта премьер с канцлером вместе приветствовали аплодисментами сотрудников Национальной службы здравоохранения.
Риши Сунак, Борис Джонсон и Патрик Валланс
Daily Mail
Борис Джонсон в палате общин
Daily Mail
Крис Уитти, Борис Джонсон и Патрик Валланс
Daily Mail
Риши Сунак, Борис Джонсон и Дженни Харрис
Daily Mail
Борис Джонсон в Кабмине
Daily Mail
Роберт Дженрик, Борис Джонсон и Дженни Харрис
Daily Mail
Борис Джонсон записывает обращение
Daily Mail
Борис Джонсон на онлайн-заседании Кабмина
Daily Mail
Борис Джонсон в палате общин
Daily Mail
Борис Джонсон на брифинге
Daily Mail
Риши Сунак и Борис Джонсон
Daily Mail
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.
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