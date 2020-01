"Когда уберете тризуб?!" Украина выдвинула Британии жесткое требование

Посольство Украины в Великобритании потребовало ответа от Соединенного Королевства, когда же украинский тризубец удалят из перечня экстремистской символики.

Об этом дипломаты сообщили в Twitter, требуя ответа от британского правительства.

"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: когда украинский трезубец, конституционный национальный символ и Герб Украины, уберут из пособника по экстремизму. Ожидаем дополнительного уточнения от британской стороны", – говорится в сообщении.

Напомним, что после скандала с внесением тризуба в руководство по противодействию экстремизму Великобритания заявила, что глубоко уважает официальные символы украинской государственности.

And yet, no clear answer to a simple question: whether the Trident #Tryzub, constitutional national symbol and Coat of Arms of #Ukraine, will be removed from the Extremism Guide. Seeking more clarification from the #British side@TerrorismPolice https://t.co/SWCaJywZmH