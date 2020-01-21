Главная Новости
21 января • обновлено в 10:23
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Когда уберете тризуб?!" Украина выдвинула Британии жесткое требование

1.5т
Читать материал на украинском

Посольство Украины в Великобритании потребовало ответа от Соединенного Королевства, когда же украинский тризубец удалят из перечня экстремистской символики.

Об этом дипломаты сообщили в Twitter, требуя ответа от британского правительства.

"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: когда украинский трезубец, конституционный национальный символ и Герб Украины, уберут из пособника по экстремизму. Ожидаем дополнительного уточнения от британской стороны", – говорится в сообщении.

Новости
''Ничто не остановит!'' ''Укрзалізниця'' запустит американский локомотив ''Тризуб''

Напомним, что после скандала с внесением тризуба в руководство по противодействию экстремизму Великобритания заявила, что глубоко уважает официальные символы украинской государственности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Великобритания
Теги
Герб Украины посол скандалы
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
16
14
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Рабы могут лишь умолять своих хозяев о чем-то, а не "выдвигать им жесткие требования" . А лучше все же отказаться от нацистской символики, посадить в тюрьму всех нацистов и жить мирно, уважая европейские демократические принципы и соблюдая европейские стандарты прав человека.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Обломов Гоша
Обломов Гоша
Так уже ответили , точнее - вежливо послали.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
hunt andres
hunt andres
Вы еще ножкой иопните, гопники)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги