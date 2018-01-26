"Я не могу предсказать действий России. Это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку.

Миротворец — это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним."

© Уинстон Черчилль

"То, что сейчас происходит в России, я считаю, совершенно уникально. То, что сейчас создается, если определить сжато, – это корпоративное государство фашистского типа, упакованное в советскую идеологию, идеологию сталинизма."

© Андрей Зубов

Летом 2017 года Международная система межбанковских расчетов SWIFT приняла решение прекратить оказание услуг банкам КНДР.

Отключили от SWIFT банки, попавшие в список ООН, с помощью которых руководство КНДР проводило финансовые расчеты с внешним миром.

Решение было принято по ходатайству властей Бельгии, где расположена штаб-квартира SWIFT.

В Давосе неназванные представители российской делегации заявили в кулуарах, что ВТБ и Сбербанк РФ боятся, что новыми санкциями США исключат их из международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Оператор системы всемирных межбанковских телекоммуникаций SWIFT отключит Россию от сервисов, если соответствующая ограничительная мера будет принята Евросоюзом (ЕС) и приобретет законную силу в Бельгии — такое разъяснение о порядке и процедурах деятельности SWIFT содержится в учредительных документах системы.

В марте 2012 года, в соответствии с международными и многосторонними финансовыми санкциями против Ирана, ЕС принял закон 267/2012. Этим документом вводился запрет для финансовых провайдеров, подобных SWIFT, на осуществление финансовых услуг для иранских банков, которые попали под санкции ЕС.

SWIFT действует в системе бельгийского законодательства, и потому он должен выполнить решение, которое требует правительство страны пребывания. SWIFT имплементировал меру, указанную а законе, и отключил банки, которые попали под санкции ЕС.

Напомним, в январе 2015 года вице-президент Европарламента Рышард Чарнецкий заявил, что отключение России от системы SWIFT станет следующей санкцией для России, если она не прекратит свою военную агрессию в Украине: "В этом случае российский рубль может стать неконвертируемым", — отметил он.

До этого, в сентябре 2014 года Европарламент принял резолюцию, призывающую отключить Россию от сервисов системы. Однако руководство компании тогда заявило, что не намерено этого делать.

В случае, если против отключения России выступит Евросоюз, то США все равно смогут отключить РФ от банковской системы.

США могут просто запретить своим банкам взаимодействие с российскими через SWIFT. Об этом заявляет источник, близкий к Госдепартаменту. Это означает, что российские банки не смогут проводить никакие операции с долларом.

В РФ с самого начала российской агрессии против Украины на Донбассе и аннексии Крыма заговорили об альтернативах этой системы. Так, группа ВТБ заявляла, что ведет об этом переговоры со Сбербанком. Кроме того, центральные банки Беларуси, Казахстана и Российской Федерации обсуждали возможности интеграции национальных платежных систем, а также возможность создания на их базе аналога SWIFT.

Пока что, это все осталось благими намерениями.

Дамоклов меч отключения от SWIFT продолжает висеть над путинской Россией.