Что будет с Россией? Это самый задаваемый сегодня вопрос. Я слышу его каждый день по нескольку раз от журналистов на интервью, от комментаторов моих постов и статей. Я не принадлежу к числу оптимистов, которые считают, что России грозит долгий период застоя до 2042 года. Исторический процесс видимо не подарит нам такого счастливого шанса. Ответ, на самом деле, лежит на поверхности, прямо перед нашими глазами. Люди обычно смотрят на исторические процессы во "временных шорах".

Одновременно виден временной участок не больше 10 лет. В редких случаях – 20 лет.

Мы сегодня находимся в середине большого исторического процесса распада последней большой империи – Советской империи.

Чтобы увидеть этот процесс, надо смотреть на него в диапазоне 50-70 лет. Часть этого временного диапазона в будущем.

Рассматривать только локальный процесс последних 20 лет – это все равно, что рассматривать сегодняшние действия чекистов в отрыве от целей и навыков КГБ в Советском союзе.

Распад Советской империи начался в 1980-1985 годах.

Два признака распадающейся империи проявился именно в это время – милитаризм и экспансионизм, не подтвержденные экономическими и политическими ресурсами.

История распада империй богата многими примерами, от империи Александра Великого, через Османскую и Британскую империи и до Югославии, но всегда это происходит по одной и той же схеме.

Но это предмет отдельной статьи.

Любое действие империи, каждая его попытка укрепить себя – шаг в направлении распада.

Честная попытка Горбачева спасти империю, начало экономических, политических и военных реформаций, лишь приблизило его распад.

Новости Горячая картошка за шиворотом Порошенко

Возникновение на месте Римской империи ее крупных осколков, Восточной и Западной Римских империй лишь подтолкнуло процесс распада.

Нынешняя Российская империи – большой осколок, жалкая копия злобной Советской империи.

Итак, Советская империя находится в активном процессе распада уже 35 – 45 лет.

Статистика, примеры других распадающихся империй отводят России в ее нынешнем виде не более 12 лет.

Момент дезинтеграции может начаться в любой момент.

Завтра, через месяц или год.

Частный вопрос, который сопровождает главный вопрос – что сделает Путин?

Ответ банален – любое его действие или даже бездействие лишь приближает распад.

Политические и экономические реформы, которые предлагает Алексей Кудрин создают новые энергичные механизмы распада.

"Укрепление" и ужесточение режима, которые предлагают силовики, усиливают поляризацию и противостояние между Кремлем и остальными группами интересов в России.

Бездействие – стимулируются оба направления, вынужденное укрепление репрессивного аппарата и вынужденные реформы для выживания режима.

Остается последний вопрос, который не в последнюю очередь интересует всех, и в Кремле, и в пределах Садового кольца, и в регионах – Как это произойдет?

Современная пропагандистская кампания, которую в Кремле рассматривают как инструмент сдерживания неизбежного исторического процесса, именно она формирует общественное сознание, которое и будет определять этот процесс.

Погромы магазинов и развешанные на столбах сначала противники, а потом сторонники режима?

Миллионный митинг, а в ответ очередной "плачущий премьер" - Мы хотели как лучше?

Марш коленопреклоненных сторонников, который закончится расстрелом толпы, мечтающим о повышении верным силовиком, на всякий случай?

Аркадий Бабченко на Красной площади на "Абрамсе" после очередной плохо просчитанной авантюры?

Эти вопросы уже не ко мне, а к экспертным группам, формирующим повестку пропаганды и настроения в обществе.