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Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов
Российский журналист, эксперт по странам СНГВсе статьи автора

Когда Назарбаева не станет...

2.2т

После смерти президента Казахстана Нурсултана Назарбаева страну надо поделить с Китаем. Такие планы озвучил лидер партии "Другая Россия" и один из идеологов так называемой "русской весны" писатель Эдуард Лимонов. – ред.

Нурсултан Назарбаев как никто знает, что в Казахстане уже много лет напряженно следят за его стремлением как-то обеспечить гарантии сохранения своей политики после ухода. Все внимательно следят за всякими жестами Назарбаева. В поездке в США его сопровождала старшая дочь Дарига, которая является председателем комитета по безопасности и обороне в Сенате. Для многих это означало, что Назарбаев позиционирует ее каким-то образом в качестве своего преемника. Но это достаточно далеко от реальности. Назарбаев просто дает некий сигнал своим элитам, что следит за всеми, мол, не беспокойтесь, ваши и мои интересы будут соблюдены. Но когда это все будет происходить - никто точно не знает. Такого рода движения в верхних эшелонах власти, которые каждый раз воспринимались, как окончательный выбор преемника, происходили ни один раз.

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Когда Назарбаева не станет, это будет серьезным толчком к возможным переменам в политике и Центральной Азии и в политике России. В Москве с большим напряжением относятся к тому, как это произойдет, и очень бы хотели, чтобы тренд Казахстана в результате не оказался повернут не в их сторону.

На сегодня существенных угроз сепаратизма нет. Но по-прежнему казахская элита довольно болезненно реагирует на любые проявления со стороны своих российских коллег. К примеру, на недавнее заявление одного из депутатов Думы от Крыма, который, не рассчитывая на подобный резонанс, сказал, что придет время, когда районы северного Казахстана снова вернуться в лоно России. Это заметили в Казахстане, и на это была соответственная внятная реакция.

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Автор
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Тема
Российская военная угроза
Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
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