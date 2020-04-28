Когда мир избавится от COVID-19: ученые просчитали точную дату

Виктория Довгань Мир 14:29, 28.04.2020 Обновлено: 14:53, 28.04.2020

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире может полностью закончиться 26 ноября 2020 года. Однако ее снижение до минимума возможно уже к 29 мая.

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Такой прогноз озвучили ученые из Сингапура, сообщается на сайте Data-Driven Innovation Lab. Согласно обнародованному графику, пик пандемии якобы миновал в конце марта, до 29 мая человечество справится с 97% процентами случаев, а остальные 3% заражения растянутся во времени до 26 ноября.

Прогноз по окончанию пандеми коронавируса в мире
Data-Driven Innovation

Прогноз базировался на основе данных ежедневного мониторинга новых случаев инфицирования. В его основу легла так называемая модель SIR, которая учитывает количество людей, подверженных риску заражения, уже зараженных и тех, кто выздоровел.

Изучая статистику этих показателей из разных стран мира, ученые смогли оценить кривую жизненного цикла пандемии и спрогнозировать ее последний этап.

В то же время, аналитики акцентировали внимание на том, что это только прогноз и он может быть неточным. Поэтому относиться к нему нужно с осторожностью. Ведь чрезмерный оптимизм может ослабить дисциплину и контроль над распространением коронавируса.

Пандемия коронавируса в мире

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