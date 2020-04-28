Когда мир избавится от COVID-19: ученые просчитали точную дату
Пандемия коронавируса COVID-19 в мире может полностью закончиться 26 ноября 2020 года. Однако ее снижение до минимума возможно уже к 29 мая.
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Такой прогноз озвучили ученые из Сингапура, сообщается на сайте Data-Driven Innovation Lab. Согласно обнародованному графику, пик пандемии якобы миновал в конце марта, до 29 мая человечество справится с 97% процентами случаев, а остальные 3% заражения растянутся во времени до 26 ноября.
Прогноз базировался на основе данных ежедневного мониторинга новых случаев инфицирования. В его основу легла так называемая модель SIR, которая учитывает количество людей, подверженных риску заражения, уже зараженных и тех, кто выздоровел.
Изучая статистику этих показателей из разных стран мира, ученые смогли оценить кривую жизненного цикла пандемии и спрогнозировать ее последний этап.
В то же время, аналитики акцентировали внимание на том, что это только прогноз и он может быть неточным. Поэтому относиться к нему нужно с осторожностью. Ведь чрезмерный оптимизм может ослабить дисциплину и контроль над распространением коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
согласно прогнозу сингапурских ученых, в Украине эпидемия коронавируса должна закончиться 8 июня 2020 года.
Однако 27 апреля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире все еще далека от завершения.
Он выразил обеспокоенность тем, что количество новых случаев заражения продолжает расти в странах Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и некоторых азиатских странах.