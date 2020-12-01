Убийство руководителя ядерной программы Фахризаде, совершенное в пятницу, обрастает новыми подробностями и слухами, но в любом случае, оно интересно с точки зрения главной задачи этого акта. Ведь по большому счету, речь идет о публичном убийстве и в таком случае это не просто и не только убийство видного деятеля.

Согласно изданию Иерусалим Пост и комментариев наших коллег из самого Израиля, одна из двух основных версий произошедшего, имеет сильный крен в "голливудщину" и показывает стилизованную версию центральной сцены художественного фильма "Шакал" с Брюсом Уиллисом в главной роли. Согласно этом варианту, на месте преступления вообще не было людей, а огневая атака на конвой Фахризаде, якобы осуществлялась из припаркованного автомобиля Ниссан на котором была смонтирована стрелковая установка с дистанционным управлением.

Эта установка и расстреляла автомобиль Фахризаде, смертельно ранив его самого и убив на месте его телохранителя. После того, как цели были поражены, она якобы взорвалась с огромной силой и таким образом, самоликвидировалась. Оно конечно, выглядит очень зрелищно и картинно, только вот имеются сомнения, что под это мероприятие удалось подписать и Брюса Уиллиса. Даже при том, что сейчас он снимается в различных рекламных роликов, как видно – не от хорошей жизни.

Есть и другая версия, менее фантастичная, в плане киношных эффектов, но более масштабная по характеру исполнения. Согласно этой версии, вся бригада, занятая в операции, должна была состоять не менее чем из 50 человек, с использованием от 2 до 4 автомобилей, 4 мотоциклов и обязательно – дрона разведчика или спутник, сканирующий место действия. Штурмовая группа включала в себя 12 человек, в том числе – двух снайперов.

По этой версии, группа заглушила связь в месте проведения атаки и отключила электричество. Когда конвой из трех машин приблизился, группа поддержки отвлекла автомобили сопровождения, а целевой автомобиль вышел к расчетному месту. Где был припаркован автомобиль, начиненный взрывчаткой. С помощью взрыва удалось остановить автомобиль Фахризаде, после чего снайпера расстреляли его и охранника.

Щтурмовая группа вышла к месту событий и убедилась в смерти ученого, после чего все активные участники нападения скрылись в неизвестном направлении. За эту версию говорит то, что в ней нет никаких фантастических элементов, которые в серьезной операции могут дать сбой. Кроме того, подобная операция должна иметь вариант "Б", а возможно и "С", но если на месте не было людей, то таких вариантов не просматривается.

Тут есть еще один момент. Буквально 14 ноября, в Тегеране, был уничтожен №2 Аль-Каиды. Сделано это было в самом логове знаменитой КСИР и никто ничего не смог сделать. Буквально через две недели – еще одно нападение и удачная ликвидация цели. Причем, в случае с Аль-Каидой, никто не рассказывал о том, что его настигли роботы-убийцы или черепашки-ниндзя. И скорее всего, там все же удачно работает какая-то мощная группа классных специалистов.

Кто это – трудно сказать. Иран успел плюнуть в суп настолько многим, что там уже очередь стоит за сатисфакцией. Но в любом случае, это намек чудакам с полотенцами на голове о том, что прямо в Тегеране могут взять за бороду даже их. И возможно, это была не последняя операция такого плана. Тем самым сейчас сливается в унитаз авторитет иранской контрразведки и кое-кто уже спит с пистолетом под подушкой, причем – не снимая памперсов и бронежилета.