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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио СвободаВсе статьи автора

Кобзона тоже могли похоронить с почестями

1.9т

Они в своих новостях щас показали как во Франции хоронили Азнавура. Как национального героя. Президент. Государственные и воинские почести. В Армении вообще траур.

И вот я думаю. Кобзон. В теории они могли бы устроить из него такого российского Азнавура. Потому что тоже эпоха. Не расстанусь с комсомолом, не думай о секундах и пр. Три поколения как минимум покрыл своим творчеством. Чем не эпоха.

И тоже. Посол! Азнавур был почетный посол Армении в Швейцарии. А этот вообще был Герой "ДНР". Полномочный получается представитель любимой русской народной республики ваще повсюду. Куда его пускали.

То есть заслуженнейший. Согласитесь. Могли устроить поминальный хэппенинг на всю Ивановскую.

А вот скромно. Зал Чайковского. Востряковское кладбище. Ну президент приходил. Ну как пришёл так и ушел.

Скромно. Как у всех. Которые не герои.

А могли!

Но не стали.

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Знаете почему?

Потому что постеснялись.

Вот так взять и на весь мир оказать похоронные почести Кобзону, которому въезд в США был запрещен задолго до Украины в силу некоторой его гм-гм авторитетности, который герой той самой "ДНР", про которую стыдно на весь мир говорить, что она "наша", который лицо и голос "закона подлецов", - вот слабо оказалось.

Страна умеет стыдиться своих героев, как выясняется.

Нет на Руси своего Азнавура. Чтобы великий, чтобы на все поколения, и чтобы авторитетный безо всяких кавычек. Нету. Может быть, Пугачева им станет к собственному столетию, посмотрим еще на ее поведение.

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Автор
Елена РыковцеваЕлена Рыковцева
Тема
российская пропаганда
Персона
Иосиф Кобзон
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Елены Рыковцевой
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