Они в своих новостях щас показали как во Франции хоронили Азнавура. Как национального героя. Президент. Государственные и воинские почести. В Армении вообще траур.
И вот я думаю. Кобзон. В теории они могли бы устроить из него такого российского Азнавура. Потому что тоже эпоха. Не расстанусь с комсомолом, не думай о секундах и пр. Три поколения как минимум покрыл своим творчеством. Чем не эпоха.
И тоже. Посол! Азнавур был почетный посол Армении в Швейцарии. А этот вообще был Герой "ДНР". Полномочный получается представитель любимой русской народной республики ваще повсюду. Куда его пускали.
То есть заслуженнейший. Согласитесь. Могли устроить поминальный хэппенинг на всю Ивановскую.
А вот скромно. Зал Чайковского. Востряковское кладбище. Ну президент приходил. Ну как пришёл так и ушел.
Скромно. Как у всех. Которые не герои.
А могли!
Но не стали.
Знаете почему?
Потому что постеснялись.
Вот так взять и на весь мир оказать похоронные почести Кобзону, которому въезд в США был запрещен задолго до Украины в силу некоторой его гм-гм авторитетности, который герой той самой "ДНР", про которую стыдно на весь мир говорить, что она "наша", который лицо и голос "закона подлецов", - вот слабо оказалось.
Страна умеет стыдиться своих героев, как выясняется.
Нет на Руси своего Азнавура. Чтобы великий, чтобы на все поколения, и чтобы авторитетный безо всяких кавычек. Нету. Может быть, Пугачева им станет к собственному столетию, посмотрим еще на ее поведение.
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