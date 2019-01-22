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''Князья в Киеве откуда?'' Депутат Госдумы нагло присвоил России Киевскую Русь

4.2тЧитать материал на украинском

Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин заявил, что Киевская Русь стала мощнейшим государством средневековой Европы только благодаря тому, что в Киев приехали князья с территорий современной России.

Псевдоисторическими фактами он решил унизить Украину в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Константин Затулин

Константин Затулин

Скриншот видео

"Очень странно сейчас выглядит разговор о том, что вся древняя история — это наше, украинское, и мы — старше всех, и это наш князь Владимир. Я хотел бы спросить: а вообще князья-то появились в Киеве откуда? Они из Новгорода приехали! Новгород-то где находится, вообще-то говоря?" — с ухмылкой высказался Затулин.

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''Часть русского мира'': Затулин внезапно признал украинцев отдельным народом

Константин Затулин

Константин Затулин

zatulin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский общественный деятель Вадим Трюхан ярко поставил на место Соловьева, который пытался присвоить историю Украины России. Он напомнил ему, что Россия не имеет никакого отношения к Киевской Руси, в отличие от Украины. Ведь именно ее нынешняя столица была центром мощнейшего государства средневековой Европы.

Соловьев ответил, что само название России якобы подтверждает, что она является наследницей Киевской Руси. Оно, по его словам, произошло от особого произношения слова "Русь" в Константинополе.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Умный мужик . Я с ним знаком лично. Общался несколько раз .Да..Да.. Я агэнт крэмля ))) А все что он сказал вовсе не "псевдоисторические факты" А просто факты . Кстати в то время не было ещё ни России ни тем более Украины . Украинцам вообще присущ какой то комплекс неполноценности. Они сосредоточились на доказывании того что они древнейший народ, отдельный от русских , вместо того что бы сосредоточится на повышении благосостояния и укреплении экономического могущества своей страны. Русские Кстати лишены данного комплекса.Нам не нужно никому доказывать что мы великий народ. Ни к чему это .
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
та вы шо, князи в Украину приехали прямо из Брюсселя). А как рюриковичи попали в Новгород и Ладогу, Затулин забыл)
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Тут всё очень просто, у кого есть древние летописи, тот и прав ... у укро-шумер есть только современные записи Вятровича ...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Он Алекс, Гривна и рубль это как раз доказательство общих корней . (для справки гривна выглядела не как монета а как продолговатый слиток ,а рубль это "рубленная гривня" то есть пол гривны ) примечательно ,что сейчас курс примерно такой же
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Воронов Евгений, в Лондоне египетские свитки, англичане это потомки египтян?
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