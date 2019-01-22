''Князья в Киеве откуда?'' Депутат Госдумы нагло присвоил России Киевскую Русь

Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин заявил, что Киевская Русь стала мощнейшим государством средневековой Европы только благодаря тому, что в Киев приехали князья с территорий современной России.

Псевдоисторическими фактами он решил унизить Украину в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Константин Затулин Скриншот видео

"Очень странно сейчас выглядит разговор о том, что вся древняя история — это наше, украинское, и мы — старше всех, и это наш князь Владимир. Я хотел бы спросить: а вообще князья-то появились в Киеве откуда? Они из Новгорода приехали! Новгород-то где находится, вообще-то говоря?" — с ухмылкой высказался Затулин.

Константин Затулин zatulin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский общественный деятель Вадим Трюхан ярко поставил на место Соловьева, который пытался присвоить историю Украины России. Он напомнил ему, что Россия не имеет никакого отношения к Киевской Руси, в отличие от Украины. Ведь именно ее нынешняя столица была центром мощнейшего государства средневековой Европы.

Соловьев ответил, что само название России якобы подтверждает, что она является наследницей Киевской Руси. Оно, по его словам, произошло от особого произношения слова "Русь" в Константинополе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся