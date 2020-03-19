Князь Монако заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе княжеского дворца, его анализ на коронавирус показал положительный результат, однако состояние здоровья князя не вызывает беспокойства, передает издание Varmatin.

"Князь Монако Альбер II, который был проверен ранее, имеет положительный результат на Covid-19. Его состояние здоровья не вызывает беспокойства. За суверенным князем следят его врач и специалисты центра больницы Принцессы Грейс (CHPG). Князь Альбер продолжает работать из офиса в своих частных квартирах", – сказано в сообщении.

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Также сообщается, что Альбер II находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, правительством, сотрудниками и близкими людьми.

В заявлении подчеркивается, что Альбер II призывает подданных соблюдать действующий в княжестве карантин и максимально ограничивать контакты.

Отметим, что четыре дня назад в пресс-релизе правительства князя сообщалось о заражении государственного министра Сержа Телле.

На прошлой неделе бразильские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат. Однако позднее сам Болсонару заявил, что сообщения о том, что он якобы заразился коронавирусом, не соответствуют действительности.

Напомним, что у премьер-министра Канады Джастина Трюдо заподозрили коронавирус, а президент США Дональд Трамп контактировал с зараженным бразильским политиком.

Как сообщал OBOZREVATEL депутат Бундестага от Свободной демократической партии Германии Хаген Рейнхольд заразился коронавирусом.

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