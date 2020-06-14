Очень многие в США ждут 23 июня, поскольку в этот день выйдет книга экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло". Изначально публикация планировалась на март, но по известным причинам, все пришлось отложить. Буквально на прошлой неделе из Белого дома пришло предупреждение Болтону о том, что в книге имеются сведения, содержащие государственную тайну, и что тем самым, издав ее в таком виде, как он планирует, Болтон рискует попасть под следствие "за разглашение".

По сведениям, которые пока известны от издателя книги, "Болтон будет утверждать, что предполагаемые правонарушения Трампа в отношении Украины – проблема, которая чуть не привела к его импичменту в декабре – были воспроизведены "во всем диапазоне его внешней политики", пишет Anti-colorados в своем блоге.

Кроме того, издатель говорит о том, что Болтон педантично фиксировал все происходящее в тот отрезок времени и намерен воспроизвести это в полном объеме, поскольку увидел, что президент, для которого переизбрание было единственно важным, мог нарушить что угодно, даже если это означало поставить под угрозу или ослабить нацию.

Критики Болтона говорят о том, что он имел отличную возможность рассказать обо всем, что у него написано в книге, во время расследования Конгресса, в рамках процедуры импичмента. В частности, Марк Зайд, адвокат из Вашингтона, округ Колумбия, который специализируется на делах по национальной безопасности, так оценил позицию Болтона, который не дал показаний в Конгрессе:

"Он, по сути, скрыл информацию, которая имела бы непосредственное отношение к расследованию импичмента, и сделал это, якобы, с единственной целью – опубликовать ее в книге. Я бы охарактеризовал это решение как невероятно разочаровывающее, и это можно было бы воспринимать как не патриотичное поведение".

Но на самом деле, Болтон не отказывался от показаний следственной комиссии, напротив – он выразил готовность предстать перед комиссией, но для этого затребовал официальной судебной повестки. И в данном случае, Болтона вряд ли можно осуждать.

Ведь уже понятно, что он был свидетелем чего-то очень неприятного для Трампа и возможно, даже преступного. Не зря сам Трамп, уже заочно оправдывался, публично, упреждающе, написал в своем Твиттере следующее: "Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованиями в отношении демократов, включая Байдена. На самом деле, он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если Джон Болтон сказал это, то лишь для того, чтобы продать свою книгу".

Но если это все – выдумки Болтона и ничего такого не было, то Трампу не о чем беспокоиться. И тем более – нет смысла "спойлерить" книгу Болтона. И напротив, его реакция как раз и свидетельствует об обратном. Ну а кроме того, речь Трампа опровергает его собственная администрация. Ведь либо никаких таких разговоров не было, либо таки было и это содержит государственную тайну. Ведь не может же быть государственной тайной то, чего не было в принципе.

Но и это еще не все. Болтон – тертый калач и прекрасно знает, как вращаются шестеренки вашингтонской власти. Во время президентства Джорджа Буша младшего, он был послом США при ООН и считается одним из самых жестких ястребов американской власти. А как мы видим, из администрации Трампа ушли все ястребы. Причем, их Трамп тоже наградил самыми неприятными эпитетами.

Например, того же генерала Маттиса, который подал в отставку с поста министра обороны США именно по тем самым мотивам, что и Болтон, только книжек не писал. А до этого – был сенатор Джон Маккейн, который оценивал деятельность Трампа точно с таких же позиций. Заметим, всех этих людей объединяет два качества. Все они – республиканцы и все три – политические фигуры, которых принято называть ястребами.

Так вот, Болтон – прекрасно знает, как будет работать администрация президента во время импичмента, и более того, он прекрасно знал, что как бы следственная группа Конгресса не лезла из кожи и что бы она не нарыла, республиканское большинство в верхней палате Конгресса – сольет все это в унитаз, что и случилось. Так что толкни он речь перед следственной комиссией, ничего бы это не изменило.

А кроме того, находясь на своем посту советника по национальной безопасности, Болтон наверняка дал массу подписок и одно дело писать художественную книжку, а другое – давать показания против президента под присягой. Он просто требовал соблюдения всех формальностей для того, чтобы не дать поводу Белому дому предьявить ему какие-то обвинения. То есть, в отличие от свои критиков, он высчитал свои действия на несколько ходов вперед. Потому предъявлять ему то, что он не выступил в Конгрессе – нельзя. Другое дело, почему ему не вручили повестку. Возможно, демократы тоже понимали, что импичмент не пройдет и не стали вызывать Болтона потому, что его книга выйдет позже, когда импичмент уже провалится и будет это ближе к выборам. Поэтому-то следствия комиссия его и не вызвала.

Между прочим, в "USA Today сообщила в феврале, что Болтон в своем выступлении в Университете Вандербильта заявил, что не сожалеет о том, что не дал показаний, потому что это "не имело бы никакого значения для конечного результата". Поэтому он знал, в какую игру ввязался и сделал это так, как счел наиболее эффективным и правильным.

Надо заметить, что в данном случае речь идет не о "леваках", как это часто любит говорить президент Трамп, а о самых правых, каких только можно найти в легальном политическом спектре. Болтона вообще можно было бы назвать "ультра-правым", поскольку он держал и держит крайне жесткие позиции по Ирану и КНДР, например, где Трамп, со своей тактикой непонятных и крайне бесполезных, а иногда и откровенно вредных переговоров, завел ситуацию в тупик просто везде. Есть надежда, что после выступлений Маттиса, Пауэла и вот этой книги Болтона, в рядах республиканцев наконец начнут просыпаться и смотреть на реальность очень трезвыми глазами.

В любом случае, что-то таки должно разбудить эту партию, поскольку сейчас складывается какая-то дикая ситуация, когда демократы, по ряду вопросов, стоят намного правее республиканцев. При этом очевидно, что это не с демократами что-то случилось, а именно с республиканцами.